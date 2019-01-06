Коля Лукашенко стал одним из лучших игроков турнира «Золотая шайба»









фото Прессбол

В символическую пятерку попали Владимир Крестовский из «Атланта», Александр Ковалев, Егор Иванченко и Даниил Лахнов из «Сокола», а также нападающий и капитан «Грифонов» Николай Лукашенко.





Сегодня «Грифоны» в финале обыграли «Сокол» из Горок 10:3.





Николай Лукашенко забросил три шайбы и сделал две голевые передачи. Матч в прямом эфире показал «Беларусь-5».



