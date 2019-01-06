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Коля Лукашенко стал одним из лучших игроков турнира «Золотая шайба»

07.01.2019 19:29 — Разное | Партизан  
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Стали известны имена хоккеистов, признанных лучшими по итогам республиканского турнира «Золотая шайба», прошедшего на «Чижовка-арене», пишет sb.by



фото Прессбол
В символическую пятерку попали Владимир Крестовский из «Атланта», Александр Ковалев, Егор Иванченко и Даниил Лахнов из «Сокола», а также нападающий и капитан «Грифонов» Николай Лукашенко.

Сегодня «Грифоны» в финале обыграли «Сокол» из Горок 10:3.

Николай Лукашенко забросил три шайбы и сделал две голевые передачи. Матч в прямом эфире показал «Беларусь-5».


 
 
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Стали известны имена хоккеистов, признанных лучшими по итогам республиканского турнира «Золотая шайба», прошедшего на «Чижовка-арене», пишет sb.by
 
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