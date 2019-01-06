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В Пинске маневр привел к наезду на пенсионерку

07.01.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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05.01.2019 года около 17:10 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62319.php

В Пинске маневр привел к наезду на пенсионерку

По предварительной информации: 33-летний пинчанин, управляя автомобилем марки «Пежо-308», двигался задним ходом по дворовой территории д.№15 по ул.Ильина, в направлении д.№11. Не убедившись в безопасности своего маневра, водитель совершил наезд на 84-летнюю пенсионерку, которая находилась позади автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в УЗ «Пинская центральная больница». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62319.php

В Пинске маневр привел к наезду на пенсионерку

К счастью или к сожалению, езда задним ходом – это умение, которое невозможно приобрести теоретически. В данном случае, залог успеха – это множественные повторения и практика. Согласно ПДД РБ п.73. движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства.

 
 
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05.01.2019 года около 17:10 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний пинчанин, управляя автомобилем марки...
 
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