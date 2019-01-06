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В Пинске маневр привел к наезду на пенсионерку
07.01.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
05.01.2019 года около 17:10 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 33-летний пинчанин, управляя автомобилем марки «Пежо-308», двигался задним ходом по дворовой территории д.№15 по ул.Ильина, в направлении д.№11. Не убедившись в безопасности своего маневра, водитель совершил наезд на 84-летнюю пенсионерку, которая находилась позади автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в УЗ «Пинская центральная больница». По факту ДТП проводится проверка.
К счастью или к сожалению, езда задним ходом – это умение, которое невозможно приобрести теоретически. В данном случае, залог успеха – это множественные повторения и практика. Согласно
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05.01.2019 года около 17:10 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний пинчанин, управляя автомобилем марки...
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