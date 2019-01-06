ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столинском районе произошёл наезд на велосипедиста

07.01.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

05.01.2019 года около 16:15 часов в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62318.php

В Столинском районе произошёл наезд на велосипедиста

По предварительной информации: 25-летний житель а.г.Ремель Столинского района, управляя автомобилем марки «Фольксваген-Пассат», двигаясь по автодороге «Ольшаны-Ремель-Б.Малешево», по направлению от д.Мочуль к д.Ремель. На 7 км. данной автодороги водитель совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, жителя а.г. Теребличи Столинского района, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Столинская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62318.php

В Столинском районе произошёл наезд на велосипедиста


Те велосипедисты, которые думают о своей безопасности, не пренебрегают элементарными правилами безопасного поведения на дороге.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62318.php

В Столинском районе произошёл наезд на велосипедиста

Безответственное отношение к правилам дорожного движения приводит к инвалидному креслу или летальному исходу. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения – автомобилистов и велосипедистов – не пренебрегать ПДД, относиться к своей безопасности ответственно и внимательно.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
05.01.2019 года около 16:15 часов в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 25-летний житель а.г.Ремель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава WADA анонсировал возбуждение множества новых дел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика