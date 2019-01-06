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В Столинском районе произошёл наезд на велосипедиста
07.01.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
05.01.2019 года около 16:15 часов в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 25-летний житель а.г.Ремель Столинского района, управляя автомобилем марки «Фольксваген-Пассат», двигаясь по автодороге «Ольшаны-Ремель-Б.Малешево», по направлению от д.Мочуль к д.Ремель. На 7 км. данной автодороги водитель совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, жителя а.г. Теребличи Столинского района, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Столинская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.
Безответственное отношение к правилам дорожного движения приводит к инвалидному креслу или летальному исходу. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения – автомобилистов и велосипедистов – не пренебрегать
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05.01.2019 года около 16:15 часов в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 25-летний житель а.г.Ремель...
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