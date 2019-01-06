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Опасный занос на заснеженной М1: автомобиль чудом не ушёл на встречку
07.01.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Автомобиль раскрутило и едва не выбросило на встречку во время езды по трассе М1. Судя по отметке регистратора, это было 5 января 2019 года.
На трассе в какой-то момент пригодными для езды резко оказались полторы полосы вместо двух. Благо в салоне все остались целы и отделались лишь испугом.
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Автомобиль раскрутило и едва не выбросило на встречку во время езды по трассе М1. Судя по отметке регистратора, это было 5 января 2019 года. На трассе в какой-то...
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