Опасный занос на заснеженной М1: автомобиль чудом не ушёл на встречку

Автомобиль раскрутило и едва не выбросило на встречку во время езды по трассе М1. Судя по отметке регистратора, это было 5 января 2019 года.



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На трассе в какой-то момент пригодными для езды резко оказались полторы полосы вместо двух. Благо в салоне все остались целы и отделались лишь испугом.