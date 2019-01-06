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WADA выступило с заявлением о ситуации с московской антидопинговой лабораторией

07.01.2019 20:33 — Разное | Tut.by  
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением, согласно которому техническая группа организации прибудет в Москву 9 января, сообщает «Спорт-Экспресс».


Фото: Reuters

— Техническая группа из трех человек прибудет в Москву 9 января для получения доступа и извлечения данных из cистемы управления лабораторной информацией и аналитических данных, полученных из бывшей Московской лаборатории, — сказано в заявлении организации.

Доступ к данным и последующая аутентификация и анализ данных остаются критически важными для создания убедительных случаев против обмана и освобождения от ответственности других спортсменов, подозреваемых в участии в широко распространенном допинге. Это делается на основе предыдущих исследований, проведенных при поддержке WADA Ричардом Паундом и профессором Ричардом Маклареном.

Дата 31 декабря 2018 года была установлена в качестве крайнего срока для Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и российских властей для предоставления доступа к этим данным в качестве условия решения Исполнительного комитета WADA от 20 сентября 2018 года о восстановлении РУСАДА в списке подписавших антидопинговый кодекс. Этот срок был пропущен после того, как предыдущая миссия из пяти человек, проведенная 17−21 декабря, не смогла получить доступ к данным из-за проблемы, поднятой российскими властями в связи с сертификацией оборудования в соответствии с российским законодательством. Этот вопрос был решен властями.

Независимый комитет по рассмотрению соответствия (CRC) должен встретиться 14−15 января, чтобы рассмотреть статус соответствия РУСАДА. Его рекомендация будет затем рассмотрена Исполнительным комитетом на внеочередном совещании, которое состоится по телефонной конференции в последующие дни.

Глава WADA: Получение данных из московской лаборатории поможет выйти из тупика в вопросе статуса РУСАДА

Президент WADA Крейг Риди ожидает скорейшего выхода из тупика в вопросе статуса РУСАДА.

— Несмотря на то, что WADA обязано предоставлять РУСАДА все возможности, мы продолжаем действовать в соответствии с пропущенным крайним сроком 31 декабря со всеми последствиями, которые могут привести к неудаче, — приводит слова Риди официальный сайт организации. — Миссия на этой неделе в Москву была запланирована не только, потому что мы следуем должному процессу и прецеденту. Если она добьется успеха в сборе данных, мы выйдем из длительного тупика. Потенциально это может привести к тому, что будет возбуждено множество дел. Независимо от этого, в краткосрочной перспективе исполнительный комитет будет рассматривать вопрос о том, должна ли РУСАДА поддерживать статус соответствия кодексу вместе с антидопинговыми организациями других крупных спортивных стран, которые пользуются тем же.

9 января техническая группа ВАДА прибудет в Москву для того, чтобы продолжить работу в российской антидопинговой лаборатории.

 
 
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением, согласно которому техническая группа организации прибудет в Москву 9 января.
 
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