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Неожиданно: команда Лукашенко в 12-й раз выиграла Рождественский турнир

07.01.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Команда Александра Лукашенко в 12-й раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы президента Беларуси.

В финальном поединке белорусская команда взяла верх над сборной России — 8:5.

Александр Лукашенко в финальном матче забросил 1 шайбу и сделал 2 голевых паса.

Бронзу Рождественского турнира выиграла сборная Финляндии, в матче за 3-е место победившая команду Объединенных Арабских Эмиратов — 6:3 (2:1, 0:1, 4:1).

В составе команды ОАЭ в Минске выступали несколько белорусских хоккеистов. Играющий тренер Артем Сенькевич в матче за бронзу набрал 2 (0+2) бомбардирских балла, Виталий Савко — 2 (0+2), Сергей Заделенов — 1 (1+0), Михаил Климин — 1 (0+1).

Команда Александра Лукашенко уже в 12-й раз становилась победителем Рождественского турнира, который проводится с 2005 года. Еще 3 раза трофей доставался команде России (2007, 2011, 2015).


 
Теги: Минск
 
 
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Команда Александра Лукашенко в 12-й раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы президента Беларуси.
 
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