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Няня убила 2-месячного мальчика и отдала родителям, замаскировав его под спящего
Перед тем как мама мальчика приехала за ним, девушка успела сходить поесть в Макдоналдсе, взяв с собой маленький труп.
Фото © WSAW
В американском штате Висконсин няня убила двухмесячного мальчика, а после вернула его родителям, замаскировав под спящего,
При этом сама Марисса беременна шестым ребёнком и уже сталкивалась с обвинением в жестоком обращении с детьми.
Когда мать убитого мальчика Меган Ройс приехала его забирать, сначала не заметила ничего подозрительного. Только спустя время она поняла, что сын не дышит, а его кожа холодная. Позже Марисса призналась полицейским, что знала, что ребёнок был мёртв, но не убивала его.
Обвиняемая даже не попыталась спасти ребёнка и до приезда матери успела сходить в Макдоналдс вместе с трупом. В это время с ней находился старший сын Меган.
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Перед тем как мама мальчика приехала за ним, девушка успела сходить поесть в Макдоналдсе, взяв с собой маленький труп.
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