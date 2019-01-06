ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Няня убила 2-месячного мальчика и отдала родителям, замаскировав его под спящего

07.01.2019 19:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Перед тем как мама мальчика приехала за ним, девушка успела сходить поесть в Макдоналдсе, взяв с собой маленький труп.


Фото © WSAW

В американском штате Висконсин няня убила двухмесячного мальчика, а после вернула его родителям, замаскировав под спящего, пишет life.ru. 28-летняя Марисса Титсорт надела на мертвого младенца комбинезон, посадила в автокресло и в таком виде отдала работодателям. Позже экспертиза установила, что малыш умер несколькими часами ранее от удара тупым предметом по голове, сообщает The Sun.

При этом сама Марисса беременна шестым ребёнком и уже сталкивалась с обвинением в жестоком обращении с детьми.

Когда мать убитого мальчика Меган Ройс приехала его забирать, сначала не заметила ничего подозрительного. Только спустя время она поняла, что сын не дышит, а его кожа холодная. Позже Марисса призналась полицейским, что знала, что ребёнок был мёртв, но не убивала его.

Обвиняемая даже не попыталась спасти ребёнка и до приезда матери успела сходить в Макдоналдс вместе с трупом. В это время с ней находился старший сын Меган.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед тем как мама мальчика приехала за ним, девушка успела сходить поесть в Макдоналдсе, взяв с собой маленький труп.
 
Новости дня
Новости разные
 
Команда Лукашенко в 12-й раз выиграла Рождественский турнир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика