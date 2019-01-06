Няня убила 2-месячного мальчика и отдала родителям, замаскировав его под спящего

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пишет life.ru. 28-летняя Марисса Титсорт надела на мертвого младенца комбинезон, посадила в автокресло и в таком виде отдала работодателям. Позже экспертиза установила, что малыш умер несколькими часами ранее от удара тупым предметом по голове, сообщает The Sun. В американском штате Висконсин няня убила двухмесячного мальчика, а после вернула его родителям, замаскировав под спящего,life.ru. 28-летняя Марисса Титсорт надела на мертвого младенца комбинезон, посадила в автокресло и в таком виде отдала работодателям. Позже экспертиза установила, что малыш умер несколькими часами ранее от удара тупым предметом по голове, сообщает The Sun.





При этом сама Марисса беременна шестым ребёнком и уже сталкивалась с обвинением в жестоком обращении с детьми.





Когда мать убитого мальчика Меган Ройс приехала его забирать, сначала не заметила ничего подозрительного. Только спустя время она поняла, что сын не дышит, а его кожа холодная. Позже Марисса призналась полицейским, что знала, что ребёнок был мёртв, но не убивала его.





Обвиняемая даже не попыталась спасти ребёнка и до приезда матери успела сходить в Макдоналдс вместе с трупом. В это время с ней находился старший сын Меган.



