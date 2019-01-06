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«Один из самых светлых праздников»: как православные Беларуси празднуют Рождество Христово
Новости Беларуси. Православный мир отмечает 7 января Рождество Христово – событие, с которого начался отсчет новой эры в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественные богослужения прошли по всей Беларуси. По традиции в окружении верующих этот день провел Президент. Александр Лукашенко посетил торжественное богослужение в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске. Глава государства поздравил присутствующих с Рождеством, отметив, что для белорусского народа этот праздник – больше чем христианская традиция.
Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит.
День, такой важный для всех православных. А еще праздник, который объединяет без преувеличения весь мир. Десятки стран на всех континентах. Миллионы людей, которые сегодняшнее утро начинают со слов «С Рождеством!» В этом поздравлении и покой, и уют, и радость чуда. По библейским преданиям, именно в этот день родился Иисус Христос.
Один из самых светлых праздников. И самое главное – что в мир пришел Спаситель.
Мы каждый год приходим в церковь, ставим свечки, всем желаем здоровья и счастья.
Пока верующие говорили теплые слова поздравления, в храмах не прекращались службы. Многолюдно сегодня было и здесь.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Именно здесь в октябре 2015-го прошла
Мы в семье очень чтим этот праздник. Это такое, наверное, единение семьи, праздник целостности и любви. Любви к семье и к Господу.
Вот, практически всей семьей пришли (за исключением маленькой дочки, которая болеет). Для нас это очень семейный, душевный праздник.
А ведь над мощью и великолепием этого храма-памятника трудились лучшие мастера! В итоге уникален он и снаружи, и внутри. К примеру, создатели опирались не только на церковные каноны, но вспомнили исконно белорусские мотивы.
Так, орнамент на стенах перекликается с узорами слуцких поясов. А на фоне ликов наших святых земляков – изображения реально действующих и разрушенных монастырей и храмов.
Есть здесь и крипта, где хранится земля с полей всех великих исторических битв. А значит, погибших героев-белорусов уж точно не забудут.
Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Идею строительства святыни в свое время поддержал наш Президент. Александр Лукашенко участвовал в закладке в основание храма-памятника капсулы с памятной грамотой.
А в 2006-ом освещали и поднимали на звонницу три колокола – от имени Президента, Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (который, кстати, во время своего первого патриаршего визита в Беларусь освящал закладный камень) и митрополита Минского и Слуцкого Филарета. В целом же святыню строили достаточно долго – около 20 лет.
Сегодня это место силы для многих белорусов. Именно сюда в Рождество поздравить всех белорусов приехал и наш Президент. Дань памяти: цветы от Президента – к памятнику Алексию II, который установлен прямо у ступеней храма.
По традиции глава нашего государства зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.
Александр Лукашенко поздравил всех и пожелал в такой важный день мира и добра. Ведь этот праздник, несомненно, больше, чем христианская традиция.
Во многом знаково, что в этот важный день многие решили прийти именно сюда. В храме-памятнике тесно переплелись библейские и исконно белорусские мотивы. А еще это ровесник и даже своеобразный символ нашего суверенного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша Беларусь многоконфессиональная республика, слава богу. Поэтому, наверное, будет правильно, если мы пошлем добрые слова в этот праздник, так было в характере белорусов, нашим братьям – и католикам, и мусульманам, и иудеям. Всем тем, кто сегодня живет в Беларуси и исповедует другие религии, но признает, как и мы, что Бог един.
К поздравлениям, конечно, присоединился и глава православной церкви Беларуси.
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Пожелания здоровья и благополучия. Рождество – не просто день, когда не смолкают поздравления, но и время для значимых подарков. В дар храму-памятнику – уникальная икона «Рождество Христово». Она изготовлена по оригинальной технологии засыпки измельченных камней. Сделали такой церковный шедевр в мастерской при Свято-Елисаветинском монастыре.
А вот в подарок главе государства – специальный выпуск Евангелия. Проект получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На страницах – тексты на церковно-славянском и русском языках.
Теплая и душевная атмосфера сегодня царила в каждом доме, в каждой семье, в каждой церкви. Но самое главное то, что двери вот таких храмов для всех открыты не только в Рождество. Прийти, помолиться, попросить о самом важном и сокровенном...
Сегодня в Храме-памятнике в честь Всех Святых можно увидеть гостей со всей страны. Да и как иначе? По-настоящему ценных реликвий не счесть. Так, вплоть до мая здесь будет выставлен древний крест-мощевик, который хранит частицу Ризы Господней и частицы мощей 21-го святого.
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Новости Беларуси. Православный мир отмечает 7 января Рождество Христово – событие, с которого начался отсчет новой эры в истории человечества, сообщили в...
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