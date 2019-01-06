Мингорисполком проиграл в суде застройщику, купившему право строить дом во дворе «Ворот Минска»

В 2015 году Мингорисполком под давлением общественности посчитал нецелесообразным строительство жилого дома во дворе одной из башен «Ворот Минска». Но компания «10 УНР-инвест», которая ранее купила право застройки этого участка, подала на мэрию в суд и выиграла. Недавно точку в этом деле поставил Верховный суд , оставив без изменения кассационную жалобу Мингорисполкома. Читайте, что это за история с пока неудавшейся стройкой возле вокзала, а также о чем спорили стороны.



Дом планировали строить тут. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что это за участок?

В 2014 году компания «10 УНР-инвест» купила на аукционе право застроить участок во дворе одной из башен «Ворот Минска». Земля обошлась ей в 2,9 миллиарда рублей или почти 290 тысяч долларов по актуальному тогда курсу.

Тут хотели построить многоквартирный дом, паркинг на 300 мест, а на нижних этажах здания открыть офисы и магазины. Следующим после аукциона этапом должно было быть изъятие Мингорисполкомом этого участка, чтобы на нем можно было сносить гаражи и готовить площадку.

Но продажа земли и планы застройщика не устроили жителей квартала, которые сразу стали писать письма в Мингорисполком с просьбой отменить результаты аукциона и не строить жилой дом во дворе «башни». Вместо многоэтажки жильцы дома требовали построить школу олимпийского резерва по боксу.

За 2015 год провели много совещаний в Мингорисполкоме, а также несколько встреч застройщика с инициативной группой жильцов квартала. В итоге мэрия приняла решение «о нецелесообразности строительства многоквартирных жилых домов на территории в границах улиц Кирова, Свердлова, Ульяновкой, Бобруйской».

Соответственно, участок изымать не стали, и дело зависло. Ведь без решения об изъятии инвестор ничего не может делать с этой землей. По словам застройщика, каких-то достойных альтернатив вместо этого участка (например другой земли в центре) ему не предложили.

Что решил суд?

Поэтому «10 УНР-инвест» пошла в суд с тем, чтобы понудить Мингорисполком выдать решение об изъятии земли за «Воротами Минска». В итоге тяжба затянулась на несколько лет.

Как следует из публикации Верховного суда, в 2018 году экономический суд Минска признал незаконным бездействие Мингорисполкома, выразившееся в непринятии решения о предстоящем изъятии земельного участка для государственных нужд и сносе расположенных на нем объектов недвижимого имущества. Суд обязал мэрию устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и законных интересов застройщика. Апелляционная и кассационная жалобы Мингорисполкома ничего не дали, и решение осталось в силе.

Проще говоря, решение Верховного суда обязывает мэрию принять решение об изъятии участка для его дальнейшего освоения инвестором.

— Кроме того, суду не предоставлено доказательств того, что протестные действия граждан являются основанием для непринятия соответствующего решения Мингорисполкома, — говорится сообщении.

Что теперь будет?

Если бы сейчас был хотя бы 2015 год, то препятствий строительству бы, видимо, больше не было. Но за три года многое изменилось.

Во-первых, как рассказывает руководитель проекта « Город для гараджан » Денис Кобрусев, в новом Генплане столицы (который принят уже после аукциона) уплотнение за «Воротами Минска» не предусмотрено. Во-вторых, в августе 2018 года на квартал утвердили проект зон охраны историко-культурных ценностей, в котором запрещается «узвядзенне будынкаў і збудаванняў без адпаведнасці планіровачных рашэнняў гістарычнаму праекту забудовы квартала 1947−1952 гг.».

Но тут возникает несколько вопросов:

1). Если результаты аукциона судя по всему никто не отменял и Мингорисполком должен по решению суда изъять участок для последующего освоения инвестором, то на каком основании постфактум было принято решение не уплотнять двор «Ворот Минска», согласно Генплану?

2). Как быть с противоречием двух норм: нового Генплана и решения Верховного суда, согласно которому законных препятствий для стройки нет? Суды ведь не рассматривают ситуацию в контексте изменений, которые произошли за три года, а законы не имеют обратной силы.

На эти и другие вопросы мы постараемся ответить завтра.