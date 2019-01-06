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Спасённый в Магнитогорске младенец пришёл в сознание

07.01.2019 21:35 — Разное | СТВ  
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Новости России. Восстановление малыша займет не один месяц. По словам врачей, сейчас уже нет сомнений, что жизнь ребенка удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасённый в Магнитогорске младенец пришёл в сознание

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Ребенок был извлечен из-под завалов 1 января. При обрушении его спасла детская кроватка и теплая одежда. 

Спасённый в Магнитогорске младенец пришёл в сознание

Младенец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии – у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Криминалисты не обнаружили в Магнитогорске признаков умышленного взрыва подъезда
 
 
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Новости России. Восстановление малыша займет не один месяц. По словам врачей, сейчас уже нет сомнений, что жизнь ребенка удалось спасти, сообщили в программе...
 
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