ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более Br300 тыс. вложили в капитальный ремонт загса в Пружанах

07.01.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Пружанах после капитального ремонта открылся обновленный загс, в работы вложили более Br300 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела ЗАГС Пружанского райисполкома Наталья Тиборовская.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62321.php

Более Br300 тыс. вложили в капитальный ремонт загса в Пружанах

Фото "Раённыя буднi"

На улице Ширмы, 15 отдел ЗАГС прописался в 1976 году. Капитальный ремонт с элементами модернизации помещений начался в апреле 2018 года. Отдел временно переехал на другие площади, а работники ПМК-22 приступили к масштабной реконструкции. В результате перепланировки здания появились фойе, комнаты для посетителей, жениха и невесты. Новый вид приобрели зал торжественных регистраций, рабочие кабинеты, архив, фасад здания. Достроен стеклянный тамбур с подсветкой и колоннами. Потолки и стены украсила декоративная штукатурка. Заменены система отопления, сантехника, напольное покрытие. Приобретены новая мебель и предметы декора.

Из районного бюджета на эти цели было выделено без малого Br296 тыс. Еще Br7 тыс. затрачено на текущие расходы. "В нашем учреждении фиксируются самые важные моменты жизни человека - от простых административных процедур до церемоний, связанных с регистрацией брака, рождением ребенка, поэтому в год столетия органов ЗАГС решили все сделать достойно", - отметила Наталья Тиборовская.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пружанах после капитального ремонта открылся обновленный загс, в работы вложили более Br300 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела ЗАГС Пружанского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске завершилось открытое первенство по шорт-треку среди юниоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика