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КХЛ. «Динамо» уступило ЦСКА в домашнем матче

07.01.2019 22:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси Минское «Динамо» провело второй в новом календарном году матч чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» принимали хоккеистов ЦСКА – лидеров регулярки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости по разу отличились в первом и втором периодах – открыл счет Блажиевский в большинстве, а закрепил перевес «армейцев» Шалунов. В третьем периоде москвичи сбавили обороты, и у хозяев льда появился шанс на спасение. Но забросить минчане смогли лишь раз – на 56-ой минуте Уиркош реализовал большинство.

КХЛ. «Динамо» уступило ЦСКА в домашнем матче

Итоговые цифры – 2:1 в пользу ЦСКА. «Динамо» продолжит домашнюю серию 8 января матчем с аутсайдером западной конференции «Слованом».
 
 
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Новости Беларуси Минское «Динамо» провело второй в новом календарном году матч чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» принимали хоккеистов ЦСКА – лидеров...
 
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