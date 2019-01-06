Лапко прошла в 1/8 турнира в Хобарте, Ивашко – в Канберре

Новости Беларуси. Наши теннисисты продолжают подготовку к открытому чемпионату Австралии. 7 января Вера Лапко одержала победу в 1/16 финала турнира в Хобарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска по итогам трех сетов взяла верх над россиянкой Анастасией Павлюченковой – 6:3, 3:6, 6:3. В 1/8 Лапко сыграет с украинкой Даяной Ястремской.





Илья Ивашко на турнире категории Challenger в Канберре также шагнул в 1/8. Он обыграл австралийца Джеймса Фроули 4:6, 6:1, 7:6 и теперь встретится с чилийцем Марсело-Томасом Барриосом-Вера.