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В Минске завершилось открытое первенство по шорт-треку среди юниоров

07.01.2019 22:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске прошло открытое первенство по шорт-треку среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершилось открытое первенство по шорт-треку среди юниоров

Соревнования собрали ребят в двух возрастных категориях: группа A до 20 лет и группа D до 14-ти. В первый день спортсмены выступали на дистанциях 500, 777 и 1500 метров. В заключительный день были разыграны медали на 1000 метров, в суперфинале – 1500 метров, а также в мужской и женской эстафетах.

Подробности в видеоматериале.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске прошло открытое первенство по шорт-треку среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования собрали ребят в двух возрастных...
 
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