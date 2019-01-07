Теперь официально: минское «Динамо» вновь сыграет в Риге под открытым небом

Теперь официально: 15 февраля минское «Динамо» вновь сыграет в Риге под открытым небом, сообщает пресс-служба «зубров».



Фото: hcdinamo.by

Рижское «Динамо» вновь проведет #WinterIceBreak, в рамках которого, как и год назад, встретится с «зубрами». Вторая «Зимняя классика» в истории минского клуба пройдет на том же месте — на школьном стадионе по адресу Лиелвардес 141. Билеты поступят в продажу 9 января. О ценах и местах продаж станет известно в ближайшее время.

О том, что прошлогодний опыт с матчем против минского «Динамо» на открытом воздухе будет повторен, президент рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил еще в середине декабря . Тогда же он уточнил, что трибуны на арене будут увеличены.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

20 января 2018-го в столице Латвии состоялось первое динамовское дерби в истории КХЛ на открытой площадке между хоккеистами «Динамо» из Минска и Риги. Матч был приурочен к 100-летию независимости Латвийской Республики, которое страна отпраздновала в 2018 году.

8500 зрителей наблюдали за поединком, в котором волевую победу одержали минчане под руководством Горди Дуайера. Гости из Беларуси в середине матча уступали со счетом 0:2, но сумели переломить ход встречи и выиграть — 3:2.