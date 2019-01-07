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Теперь официально: минское «Динамо» вновь сыграет в Риге под открытым небом
Теперь официально: 15 февраля минское «Динамо» вновь сыграет в Риге под открытым небом, сообщает
Рижское «Динамо» вновь проведет #WinterIceBreak, в рамках которого, как и год назад, встретится с «зубрами». Вторая «Зимняя классика» в истории минского клуба пройдет на том же месте — на школьном стадионе по адресу Лиелвардес 141. Билеты поступят в продажу 9 января. О ценах и местах продаж станет известно в ближайшее время.
О том, что прошлогодний опыт с матчем против минского «Динамо» на открытом воздухе будет повторен, президент рижского «Динамо» Юрис Савицкис
20 января 2018-го в столице Латвии состоялось
8500 зрителей наблюдали за поединком, в котором волевую победу одержали минчане под руководством Горди Дуайера. Гости из Беларуси в середине матча уступали со счетом 0:2, но сумели переломить ход встречи и выиграть — 3:2.
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Рижское «Динамо» вновь проведет #WinterIceBreak, в рамках которого, как и год назад, встретится с «зубрами». Вторая «Зимняя классика» в истории минского клуба пройдет на...
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