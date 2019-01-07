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С 8 января ученики средней школы №2 Кореличей будут учиться на базе СШ №1 райцентра

07.01.2019 — Разное | Полымя  
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С 8 января ученики средней школы №2 Кореличей будут учиться на базе СШ №1 райцентра

В средней школе №2 г.п. Кореличи 26 декабря начались ремонт и модернизация за счет средств займа Всемирного банка.

Как рассказал заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик, ремонтные работы на объекте начались в рамках реализации проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь».

Основные работы сосредоточены в пищеблоке, который после ремонта будет полностью соответствовать санитарным нормам. Полная модернизация коснется трех кабинетов: химии, биологии и информатики. В них будет установлена новая мебель и мультимедийные доски, рабочие места учителей оборудуются компьютерами. Новые компьютеры появятся в кабинете информатики. Будет организован безбарьерный доступ в школу для детей с ограниченными возможностями.

Для проведения ремонта и модернизации учебного заведения Всемирный банк развития выделил около 600 тысяч рублей. Согласно требованиям банка, ремонтные работы должны быть завершены в течение 4 месяцев.

С 8 января текущего года образовательный процесс для учащихся СШ №2 райцентра будет организован на базе СШ №1. Для учеников 1-3 классов занятия начнутся в 8.00, 4-11 классов — в 13.30. Будет организована группа продленного дня.

В управлении образования Кореличского райисполкома сообщили, что в связи с изменениями в учебном процессе перестроено расписание Кореличской детской школы искусств, Детско-юношеской спортивной школы и Центра творчества детей и молодежи. В спортивном зале средней школы №2 также будут организованы тренировки. Работа кружков и секций будет осуществляться без сбоев.

Инна ЛЕЙКО

 

 

 
 
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В средней школе №2 г.п. Кореличи 26 декабря начались ремонт и модернизация за счет средств займа Всемирного банка. Как рассказал
 
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