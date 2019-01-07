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Президент Всемирного банка внезапно заявил об отставке

07.01.2019 21:42 — Разное | Партизан  
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Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким принял решение оставить должность 1 февраля 2019-го вместо 2022 года, когда официально заканчивается его каденция. Об этом сообщает BBC.

"Президент Всемирного банка Джим Йонг Ким сделал неожиданное объявление, сообщив о своей отставке после 6-летнего пребывания на должности", - говорится в сообщении.

Отставка вступит в силу 1 февраля.

Как сообщает BBC, каденция 59-летнего Кима должна была закончиться в 2022 году, после того как он был переизбран на второй 5-летний срок в 2017-ом.

Во Всемирном банке сообщили, что Ким будет работать в компании, которая занимается увеличением инвестиций в инфраструктурные проекты в развивающихся странах.

Отмечается, что с 1 февраля выполнять обязанности президента будет Кристалина Георгиева, действующий главный исполнительный директор Всемирного банка.

19 декабря сообщалось, что в штаб-квартирах МВФ и Всемирного банка утвердили выделение Украине финансовой поддержки для продолжения реформ. Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение Украине $750 млн финансовых гарантий. 

Гарантия Всемирного банка будет действовать десять лет и позволит Украине привлечь международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном заимствовании средств с рынка.

 
 
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Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким принял решение оставить должность 1 февраля 2019-го вместо 2022 года, когда официально заканчивается его каденция. Об этом...
 
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