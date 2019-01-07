Глава WADA анонсировал возбуждение множества новых дел





Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)





Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудут в Россию 9 января 2019 года, чтобы получить доступ к материалам Московской лаборатории, говорится в сообщении WADA. Ранее агентство сообщало, что доступ должен был быть предоставлен до 31 декабря 2018 года, однако этого не произошло. После этого Комиссия спортсменов WADA заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.





В новом сообщении WADA отмечается, что в середине декабря его эксперты не смогли получить доступ к данным Московской лаборатории в связи с необходимостью сертификации их оборудования в соответствии с российским законодательством.





«С тех пор этот вопрос был решен российскими властями», — говорится в сообщении WADA.









В поступившем в РБК сообщении пресс-службы Минспорта России говорится, что в последние три месяца ведомство совместно с WADA, РУСАДА и Следственным комитетом провело большую организационную работу по предоставлению данных Московской лабораторией.





«Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования. На данный момент все технические вопросы урегулированы», — подчеркивается в сообщении Минспорта.





Получение экспертами доступа к данным Московской лаборатории в WADA считают критически важным для активизации борьбы с виновными в употреблении допинга и оправдании тех, кто оказался заподозрен в этом нарушении ошибочно.









«Если [наша] миссия добьется успеха и получит доступ к данным, это может вывести нас из длительного тупика и потенциально привести к возбуждению множества дел», — цитирует пресс-служба WADA сло главы агентства Крейга Риди.





пишет РБК. 14–15 января исполком WADA обсудит соответствие РУСАДА кодексу всемирной организации. Результатом может быть отстранение российской организации от работы и новые ограничения в отношении спортсменов,РБК.



