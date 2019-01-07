На БЖД в декабре 2018 года каждый четвертый билет продан через Интернет

В декабре 2018 года удельный вес продажи билетов через Интернет (от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ «Экспресс» в билетных кассах БЖД) составил 25,1%. То есть каждый четвертый билет, реализованный на поезда с нумерованными местами, — электронный, сообщили корреспонденту «СП» в пресс-центре БЖД.





Всего в 2018 году услугой покупки билетов онлайн воспользовались почти 2,6 млн. граждан. Это на 22,4% больше, чем в 2017 году.

БЖД напоминает, что для держателей банковских платежных карт ОАО «АСБ Беларусбанк» при покупке билетов на сайте poezd.rw.by, оплаченных одним платежом на сумму от 50 бел. руб., действует программа лояльности. На карту производится бонусный возврат средств от 3% до 5%.

Также у пассажиров Белорусской железной дороги пользуется спросом услуга покупки билетов через платежно-справочные терминалы самообслуживания. В 2018 году с их использованием было реализовано 1,4 млн. билетов, что на 40% больше, чем в 2017 году.

Через платежно-справочные терминалы самообслуживания пассажиры могут приобрести билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий, в том числе оформить бесплатные проездные документы для детей в возрасте до 7 лет. Данная услуга доступна держателям платежных карточек всех банков Республики Беларусь. Комиссионный сбор при покупке билетов через терминалы не взимается.

Сегодня на БЖД действует 85 терминалов самообслуживания. Ко II Европейским играм на станциях и остановочных пунктах: ст. Минск-Пассажирский, о.п. Лошица, о.п. Масюковщина, о.п. Минск-Северный, о.п. Лебяжий и ст. Беларусь планируется установить еще 26 мультиязычных терминалов самообслуживания с купюро- и монетоприемниками.

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