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Водителям на заметку

07.01.2019 20:54 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Важные рекомендации водителям с учётом ухудшения погодных условий

Водителям на заметку

фото из открытых источников/носит иллюстративный характер

Как тормозить

Если летом для того, чтобы остановиться, достаточно нажать на педаль тормоза, то зимой нужно учитывать ряд нюансов.

C антиблокировочной системой (далее – АБС). Торможение осуществляется посредством сильного нажатия на педаль – дальше все сделает электроника. Опасно, когда водитель такого авто из осторожности притормаживает лишь слегка, рискуя тем, что АБС просто включится, колеса пойдут юзом и машина станет неуправляемой.

Без АБС. На авто старой конструкции перед водителем стоит задача не допустить юза за счет правильной техники торможения – тормозить прерывисто, многократно нажимая и отпуская педаль тормоза (имитация работы АБС). При каждой кратковременной блокировке шины входят в 15-процентное скольжение, которое по сцепным характеристикам с дорожным покрытием является самым эффективным.

Двигателем. Включение пониженной передачи создает только дополнительный антиблокировочный эффект и ни в коем случае не увеличивает интенсивность торможения. Включая пониженную передачу, водитель еще больше снижает вероятность блокировки ведущих колес при торможении. Если на авто стоит АКПП, тормозить двигателем нужно переключая селектор из положения Drive в положение пониженных передач (4,3,2).

Как вывести машину из заноса

Неуправляемый занос на скользкой дороге и на большой скорости часто заканчивается аварией с серьезными последствиями. Поэтому лучше занос предотвратить, чем уповать на то, что получится вырулить с помощью приемов контраварийного вождения (эффективны только в том случае, если отработаны в течение нескольких часов на площадке). Теоретические знания о том, куда повернуть колеса и как манипулировать с педалями газа и тормоза не помогают — в опасной ситуации решение нужно принять за долю секунды. В связи с этим, приводим несколько практических советов.

1. На переднеприводном авто при входе в поворот снижайте скорость (снимая ногу с педали газа и включая пониженную передачу), а при выходе из него – немного добавляйте. На заднем приводе в случае начала заноса, достаточно просто сбросить газ и вывернуть колеса в сторону поворота.

2. Входя в поворот на скорости выше 40 км в час, ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза – произойдет занос.

3. Если контроль над переднеприводным авто уже потерян, поможет кратковременный сброс газа, после чего нужно газануть и крутануть рулем в сторону, противоположную заносу, и газануть.

Заместитель начальника
Ганцевичского РОВД по ИРиКО
майор милиции
М.И. Лукьянчик

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Важные рекомендации водителям с учётом ухудшения погодных условий Как тормозить Если летом для того, чтобы остановиться, достаточно нажать на педаль
 
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