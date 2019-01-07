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Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)

08.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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31 декабря 2018 17:33 3303

Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)

Автор: Эдуард Кидяев.

На центральной площади прошел праздничный флешмоб. Сообщество «Солигорские автолюбители» в последние дни уходящего года решили удивить и порадовать солигорчан.

Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)

На площади машины выстроились в форме часов и даты. Дед мороз и Снегурочка развлекали участников флешмоба, пока шло построение. Готовая композиция просуществовала недолго, но осталась запечатленной на фото и видео.

Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)
Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)
Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)

Если вам не посчастливилось увидеть флешмоб, предлагаем наш фоторепортаж.

Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)
Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)
Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Видео: Солигорские автолюбители.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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31 декабря 2018 17:33 3303 Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске....
 
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