

Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО) Автор: Эдуард Кидяев.

На центральной площади прошел праздничный флешмоб. Сообщество «Солигорские автолюбители» в последние дни уходящего года решили удивить и порадовать солигорчан.

На площади машины выстроились в форме часов и даты. Дед мороз и Снегурочка развлекали участников флешмоба, пока шло построение. Готовая композиция просуществовала недолго, но осталась запечатленной на фото и видео.













Если вам не посчастливилось увидеть флешмоб, предлагаем наш фоторепортаж.











