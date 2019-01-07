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Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)
08.01.2019 — Разное | Soligorsk News
31 декабря 2018 17:33 3303
Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске. Фоторепортаж (+ВИДЕО)
На центральной площади прошел праздничный флешмоб. Сообщество «Солигорские автолюбители» в последние дни уходящего года решили удивить и порадовать солигорчан.
На площади машины выстроились в форме часов и даты. Дед мороз и Снегурочка развлекали участников флешмоба, пока шло построение. Готовая композиция просуществовала недолго, но осталась запечатленной на фото и видео.
Если вам не посчастливилось увидеть флешмоб, предлагаем наш фоторепортаж.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Видео:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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31 декабря 2018 17:33 3303 Новогодний автофлешмоб прошел в Солигорске....
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