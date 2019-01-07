

В Солигорске прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек и «РАЙОННАЯ ЁЛКА – 2018» Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Праздник Нового года ждут все, особенно чутко верят в него дети! Дворец культуры Солигорска уже традиционно собирает одарённых и талантливых детей вокруг зелёной красавицы и приглашает окунуться в мир чудес и волшебства.

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек состоялось 29 декабря в Солигорске. В нем приняли участие более 100 сказочных персонажей. И взрослые, и дети с радостью встречали ярких, красочных новогодних героев на центральной улице города, улыбались им и спешили запечатлеть волшебное шествие Дедов Морозов, сделав фотоснимки на память.













Солигорчане водили хороводы, пели песни, а Деды Морозы и Снегурочки поучаствовали в танцевальном флешмобе. На ёлке торжественно зажгли новогодние огоньки.

























Затем в городском Дворце культуры г. Солигорска для детей прошло театрализованное представление. В этот день Дворец культуры г. Солигорска превратился в самый настоящий волшебный мир. Выставки, организованные учреждениями образования, пестрели новогодним блеском, сувенирами и поделками, которые можно было посмотреть, потрогать и приобрести.

























В театральном зале сказочные герои встречали ребят и создавали новогоднее настроение. Сказочные герои поприветствовали собравшихся гостей, которые дружно встретили главных героев праздника – Дедушку Мороза и Снегурочку.

















Почётными гостями праздника стали: председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич Поскробко, председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева, которые поздравили ребят и их родителей с наступающим Новым годом и Рождеством.









Народный театральный коллектив «ЛИНИЯ» под руководством Александра Бородко, порадовал всех новогодней сказкой «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ», после чего ребята окунулись в мир чудес и волшебства, после игровой программы подготовленной Центром творчества детей и молодёжи, ребята получили новогодние подарки от настоящего Деда Мороза и Снегурочки, председателя районного исполнительного комитета и председателя районного Совета депутатов. Праздник по истине удался. Везде царили улыбки и веселье.

Информационно-новостной портал Солигорского района «Солигорск — Новости» присоединяется к поздравлениям и желает всем жителям и гостям города в наступающем году счастья, здоровья, благополучия и позитивного настроения! С наступающим Новым 2019 годом! Верьте в чудо, и оно обязательно придёт к Вам!

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