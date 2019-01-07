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Почему опасно отдавать детей на воспитание бабушкам и дедушкам

08.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Почему опасно отдавать детей на воспитание бабушкам и дедушкам

Помощь бабушек и дедушек кажется спасением для пары, которая только устроилась на работу или же наоборот не имеет времени на декретный отпуск из-за большого количества дел.

Британские эксперты не советуют отдавать своих детей на воспитание бабушкам и дедушкам, поскольку это может привести к ожирению, пишет Daily Mail.

Национальная служба здравоохранения информирует, что из более полумиллиона детей 119 тысяч детей, окончивших школу, имели избыточный вес.

Ожирение – причины возникновения
 
• пассивный образ жизни с малой физической активностью;
• генетические нарушения ферментативной активности;
• избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
• переедание психогенного характера;
 состояния физиологические (беременность, климакс);
• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

Исследования семей, которое проводилось в английском городе Бирмингем и шотландском городе Эдинбург, выявило, что дети, которых отдавали на воспитание дедушкам и бабушкам, чаще получали сладости и меньше бывали на играх.

Почему опасно отдавать детей на воспитание бабушкам и дедушкам

Также старшее поколение с большей вероятностью велись на уступки внуков, они чаще давали им играть на планшетах и телефонах.

Родители же не критиковали поведение бабушек и дедушек, поскольку они зависели от бесплатного ухода за ребенком. Исследователи отмечают, что старшее поколение может пройти специальные курсы, где они получат советы по воспитанию внуков.

 
 
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Помощь бабушек и дедушек кажется спасением для пары, которая только устроилась на работу или же наоборот не имеет времени на...
 
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