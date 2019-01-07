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Какой продукт нельзя греть в микроволновке

08.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Какой продукт нельзя греть в микроволновке

Единственное, что нельзя и не рекомендуется нагревать, так как идет точечный нагрев (то есть возникают очаги с высокой температурой, вокруг которых идет нагрев), – это материнское молоко.

Об написал украинский педиатр Комаровский.

По его словам, при нагревании в микроволновой печи в молоке будут создаваться ячейки с высокой температурой, и будут разрушаться некоторые полезные вещества.

"Оно не станет вредным, или оно не станет опасным, просто его эффективность будет не столь высока. Но опять-таки, если ты греешь молочную смесь – грей, только потом нужно размешать. А материнское молоко греем на водяной бане или с помощью специальных устройств, где окружает вода", – рассказал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единственное, что нельзя, чего не рекомендуется, потому что идет точечный нагрев, то есть возникают очаги с высокой температурой, вокруг которых идет нагревание. Так вот, именно поэтому не рекомендуется греть материнское молоко. То есть, если мама сцеживается, а потом холодное молоко надо нагреть, то при нагревании в микроволновой печи в молоке будут создаваться очаги с высокой температурой, и будут разрушаться некоторые полезные вещества. Оно не станет вредным, или оно не станет опасным, просто его эффективность не будет так высока. Но опять-таки, если вы греете молочную смесь – ради Бога, грейте, только потом размешайте. Поэтому если мы греем материнское молоко, то мы греем его на водяной бане или с помощью специальных устройств, где окружает вода. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #микроволноваяпечь #грудноемолоко

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) 4 Янв 2019 в 5:01 PST

 
 
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