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Соболенко выбыла в первом круге турнира в Сиднее
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла уже в первом круге одиночного разряда на турнире в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов.
В стартовой встрече Арина Соболенко (№11 рейтинга WTA) в двух сетах уступила 8-й ракетке мира Петре Квитовой из Чехии 1:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 20 минут.
В перерыве после первого сета в беседе с тренером Дмитрием Турсуновым Арина посетовала на сложности с подачей из-за солнца, которое ослепляло при подбросе мяча на той стороне корта, где располагалась белоруска.
В итоге первую партию чешка выиграла без проблем.
А вот второй сет выдался напряженным, но в концовке успешнее оказалась Петра Квитова.
Арина Соболенко исполнила 2 эйса, совершила 5 двойных ошибок, реализовала 2 брейк-пойнта (33%).
Петра Квитова исполнила 5 эйсов, совершила 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов (100%). Кроме того, чешка явно превзошла белоруску в эффективности первой подачи - 85% против 52%.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла уже в первом круге одиночного разряда на турнире в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов.
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