"Челябинский метеорит" под Брестом? Крупный болид зафиксировали камеры наблюдения

Видео Zarya.by прислал подписчик. 7 января 2019 года в 3.33 в районе д. Малые Щитники Брестского района камера видеонаблюдения зафиксировала очень яркий метеор (болид), который летел с запада на восток и осветил огромную территорию. Это очень редкое природное явление обычно сопровождается падением на землю метеорита.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62323.php

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Напомним, что 15 февраля 2013 года жители Челябинска и прилегающих областей стали свидетелями падения метеорита. Огромное небесное тело массой больше десяти тысяч тонн со скоростью в 30 раз быстрее скорости звука взорвалось где-то в стратосфере.

Дополним информацию - точная метка времени - 3 часа ночи, 32 минуты и 50 секунд, второе видео - как болид осветил местность (запись в режиме ночного видения):

Если вы располагаете интересной информацией

или фото, пришлите их на viber - +375297257073

Боли́д (греч. βολίδος; от βολίς — метательное копьё) — метеор яркостью не менее −4m (ярче, чем планета Венера), либо имеющий заметные угловые размеры. Международный астрономический союз не имеет официального определения понятия «болид». Особо яркие болиды иногда называют суперболидами. Болиды часто оставляют яркий след (хвост) из пыли и ионизованных газов. Метеориты перед выпадением на Землю видны как болиды. Полёт может сопровождаться звуком и/или нарушением радиосвязи.

Наверняка, пролёт был зафиксирован другими камерами наблюдения, просьба тех, кто может предоставить записи, прислать их на вайбер, указанный ниже: