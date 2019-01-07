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"Челябинский метеорит" под Брестом? Крупный болид зафиксировали камеры наблюдения
08.01.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Видео
Напомним, что 15 февраля 2013 года жители Челябинска и прилегающих областей стали свидетелями падения метеорита. Огромное небесное тело массой больше десяти тысяч тонн со скоростью в 30 раз быстрее скорости звука взорвалось где-то в стратосфере.
Дополним информацию - точная метка времени - 3 часа ночи, 32 минуты и 50 секунд, второе видео - как болид осветил местность (запись в режиме ночного видения):
Если вы располагаете интересной информацией
Боли́д (греч. βολίδος; от βολίς — метательное копьё) — метеор яркостью не менее −4m (ярче, чем планета Венера), либо имеющий заметные угловые размеры. Международный астрономический союз не имеет официального определения понятия «болид». Особо яркие болиды иногда называют суперболидами. Болиды часто оставляют яркий след (хвост) из пыли и ионизованных газов. Метеориты перед выпадением на Землю видны как болиды. Полёт может сопровождаться звуком и/или нарушением радиосвязи.
Наверняка, пролёт был зафиксирован другими камерами наблюдения, просьба тех, кто может предоставить записи, прислать их на вайбер, указанный ниже:
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