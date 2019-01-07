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В Беларуси увеличили имущественный налоговый вычет

08.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 января увеличили размер имущественного налогового вычета — с 10 до 20%. Изменения прописаны в обновленном Налоговом кодексе, который начал действовать с нового года. Этот налоговый вычет применяется на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение имущества.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Имущественный налоговый вычет положен нуждающимся в улучшении жилищных условий, если они профинансировали строительство либо покупку жилья в Беларуси.

Чтобы получить такой вычет, нужно одновременно с декларацией по подоходному налогу в налоговую документы, которые подтвердят расходы, связанные с приобретением квартиры (копию договора купли-продажи возмездно отчужденной квартиры, платежные документы о перечислении денежных средств со своего счета на счет продавца квартиры и т.п.).

Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет физлицу не предоставлялся или такой вычет был предоставлен не в полном объеме, то неиспользованная сумма переносится на последующие периоды (пока он полностью не будет использован).

При приобретении одноквартирного жилого дома или квартиры в общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета распределяется между участниками общей совместной собственности в соответствии с их письменным заявлением.

 
 
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Изменения прописаны в обновленном Налоговом кодексе, который начал действовать с нового года.
 
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