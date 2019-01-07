Для предприятий хотят ввести квоту на прием на работу инвалидов. Когда могут появиться изменения

В Беларуси разработали проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции». Документ подготовили в 2018 году, в апреле его планируют внести в парламент, сообщили в Минтруда. Проектом предлагается с 1 января 2023 года установить для нанимателей квоту для приема на работу инвалидов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В целях трудоустройства инвалидов нанимателям, за исключением организаций, имущество которых находится в собственности общественных объединений инвалидов, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере трех процентов от среднесписочной численности работников, — говорится в проекте документа. — При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда».

Как планируется, порядок установления нанимателям квоты для приема на работу инвалидов и ее выполнения будет определяться Совмин.

Отметим, что в России уже действует квота на прием на работу инвалидов.

Кроме того, проектом закона предусмотрено введение новых статей: основные права инвалидов; недопустимость дискриминации по признаку инвалидности; защита прав инвалидов и ответственность за нарушение прав инвалидов; просветительно-воспитательная работа (меры по формированию в обществе уважительного отношения к правам и достоинству инвалидов, привлечению внимания к их проблемам).