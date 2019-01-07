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Для предприятий хотят ввести квоту на прием на работу инвалидов. Когда могут появиться изменения
В Беларуси разработали
«В целях трудоустройства инвалидов нанимателям, за исключением организаций, имущество которых находится в собственности общественных объединений инвалидов, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере трех процентов от среднесписочной численности работников, — говорится в проекте документа. — При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда».
Как планируется, порядок установления нанимателям квоты для приема на работу инвалидов и ее выполнения будет определяться Совмин.
Отметим, что в России уже действует квота на прием на работу инвалидов.
Кроме того, проектом закона предусмотрено введение новых статей: основные права инвалидов; недопустимость дискриминации по признаку инвалидности; защита прав инвалидов и ответственность за нарушение прав инвалидов; просветительно-воспитательная работа (меры по формированию в обществе уважительного отношения к правам и достоинству инвалидов, привлечению внимания к их проблемам).
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В Беларуси разработали проект Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
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