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Как она это делает? Посмотрите, как инстаграм-блогер создает впечатляющие композиции из книг

08.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Любите ли вы книги, как румынка Элизабет Саган? Желая популяризировать чтение книг, она придумала новый тренд. Правда, повторить его сможет не каждый. На свои фотографии девушка тратит очень много времени, но это того стоит: в социальной сети Instagram у нее уже 120 тысяч подписчиков.

Профиль Элизабет Саган в Instagram состоит исключительно из снимков, на которых изображена она сама и множество книг. Вместе они создают настоящие арт-объекты. В последнее время большинство из них были посвящены новогодним праздникам.

В комментариях к своим публикациям девушка часто делится с подписчиками своими наблюдениями из мира книг, обсуждая с ними новинки и классику. Все это тоже привлекает внимание, поскольку приправлено хорошей дозой юмора.

Свою страничку в Instagram Элизабет называет Bookstagram, а себя — букстаграммером.

Впервые румынка начала свой эксперимент с книгами в 2016-м, правда, делать арт-объекты научилась не сразу. Обрести свой стиль ей помог книжный блогер Джеймс Тревино, библиотекой которого она зачастую и пользуется, создавая свои фотографии.

 
 
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