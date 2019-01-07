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В Витебске гаишники задерживали бабушку: она кричала и падала, соцсети возмутились. Комментарий ГАИ

08.01.2019 08:11 — Разное | Tut.by  
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В паблике «Это Витебск, детка» появилось видео задержания гаишником пожилой женщины возле моста Металлистов в Витебске. Его уже посмотрели более 80 тысяч раз, комментарии весьма неоднозначные: кто-то говорит о том, что сотрудник милиции не имеет права так обращаться с пожилой женщиной, кто-то — что лучше остановить бабушку-«камикадзе», переходящую дорогу, где ей вздумается, вовремя, чем получить «минус одну старушку и плюс одного водителя с судимостью и сломанной судьбой».

«Ну что же, давайте бабулю на 15 суток и налог сверху, чтобы не расслаблялась впредь», — пишет автор.

Вот полное видео инцидента, оно размещено на YouTube: «Особо опасный преступник бабуля задержана! В снегу полежала, штраф получила. Что еще от жизни надо? Сегодня она перешла не там дорогу, а завтра без очереди получит пенсию! Это надо пресекать сразу! Никаких поблажек!» Здесь комментарии пользователей более однозначны: действия сотрудников милиции не поддерживает практически никто.

В ГАИ региона пояснили: пожилая женщина перешла дорогу вне пешеходного перехода, за это она в итоге получила устное предупреждение.

В Госавтоинспекции отмечают, что, по статистике, 60% наездов на пешеходов случается по их вине. В 2018 году более половины наездов на пешеходов закончились их гибелью.

 
Теги: Витебск
 
 
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Комментарии к видео весьма неоднозначные: кто-то говорит о том, что сотрудник милиции не имеет права так обращаться с пожилой женщиной, кто-то - что лучше остановить...
 
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