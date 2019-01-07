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«Золотая шайба»: Лукашенко наградил лучших хоккеистов
08.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил лучших игроков детского хоккейного турнира «Золотая шайба», сообщает «МИР 24». Одним из них стал младший сын белорусского лидера Николай.
Именно он открыл счет в финальном матче, реализовав большинство, а вскоре после этого стал автором голевого паса.
В итоге его команда разгромила соперника со счетом 10:3.
Сам Николай Лукашенко стал лучшим бомбардиром
Сын президента вошел в символическую пятерку соревнований.
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Сын белорусского президента Николай стал лучшим бомбардиром турнира.
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