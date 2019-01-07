«Золотая шайба»: Лукашенко наградил лучших хоккеистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил лучших игроков детского хоккейного турнира «Золотая шайба», сообщает «МИР 24». Одним из них стал младший сын белорусского лидера Николай.

Именно он открыл счет в финальном матче, реализовав большинство, а вскоре после этого стал автором голевого паса.

В итоге его команда разгромила соперника со счетом 10:3.

Сам Николай Лукашенко стал лучшим бомбардиром турнира . В его активе десять голов и девять результативных передач.

Сын президента вошел в символическую пятерку соревнований.