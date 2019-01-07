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«Золотая шайба»: Лукашенко наградил лучших хоккеистов

08.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил лучших игроков детского хоккейного турнира «Золотая шайба», сообщает «МИР 24». Одним из них стал младший сын белорусского лидера Николай.

Именно он открыл счет в финальном матче, реализовав большинство, а вскоре после этого стал автором голевого паса.

В итоге его команда разгромила соперника со счетом 10:3.

Сам Николай Лукашенко стал лучшим бомбардиром турнира. В его активе десять голов и девять результативных передач.

Сын президента вошел в символическую пятерку соревнований.



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Сын белорусского президента Николай стал лучшим бомбардиром турнира.
 
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