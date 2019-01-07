Спасательный круг. 10 бюджетных средств, которые реанимируют кожу рук зимой

Кажется, зима вспомнила о своих обязанностях: в выходные обещают до -18! В такой мороз сильнее всего страдают руки: кожа обветривается, шелушится и даже трескается.

Предупрежден — значит вооружен. А редакция LADY как раз «вооружилась» десяткой отличных средств не дороже 25 рублей. Какие из них подойдут для предупреждения катастрофы, а какие справятся с аллергией на холод? Рассказываем.





Об авторе: Анастасия Величко — косметолог-эстетист

La Roche-Posay Cicaplast Mains

Обратите внимание на этот вариант барьерных кремов из аптечного сегмента. Состав у средства максимально простой: в основе крема глицерин (создает защитную пленку на коже), ниацинамид (заживляет, обеспечивает противовоспалительный эффект и устраняет зуд) и масло ши. Благодаря такой комбинации продукт подойдет и тем, кто хочет защитить кожу рук от последствий морозной погоды, и тем, кто с этими последствиями уже столкнулся.





Avene Cicalfate Repair cream

Если длительная прогулка обернулась незаживающими трещинами, стоит прибегнуть к тяжелой артиллерии. Например, к восстанавливающему крему Cicalfate от Avene.

У марки есть и специальная версия Cicalfate для кожи рук, но в особо запущенных случаях рекомендуем взять именно классику: она лучше справляется с заживлением. Кстати, использовать этот крем можно и для других частей тела, в том числе и для лица, а также наносить на слизистые.





CeraVe Reparative hand cream

Для менее проблемных ситуаций вполне подойдет восстанавливающий крем от CeraVe. Способствовать быстрому заживлению он, конечно, не может, зато прекрасно смягчает, устраняет шелушение и восстанавливает барьерную функцию кожи.





ARAVIA Professional Крем-парафин «Французская лаванда»

Процедура парафинотерапии — одна из самых популярных салонных услуг: она быстро восстанавливает даже очень грубую кожу рук. В салоне для этих целей парафин разогревают, а вот для проведения процедуры на дому лучше выбрать «холодный» метод: нет перспективы обжечься.

Продукт максимально прост в использовании: нужно лишь растереть небольшое количество в ладонях и распределить по коже, после чего обернуть руки на 15 минут пищевой пленкой или надеть перчатки. Нам больше всего понравился крем-парафин с лавандой, но в линейке есть и другие ароматы — например, шоколад и тропические фрукты.





DNC Косметические перчатки

Кстати, о перчатках: вот такие хлопковые от DNC можно использовать не только для парафинотерапии, но и поверх обычных кремов и масок для рук для усиления эффекта. Перчатки, конечно же, многоразовые.





The Face Shop Rich hand mask

Одноразовые маски-перчатки не слишком комфортны в применении. Например, эта пара от The Face Shop очень объемная. Но эффективнее, чем крем: за счет большого количества эссенции такие перчатки максимально быстро устраняют сухость и шелушение. К сожалению, на этом список их заслуг заканчивается.





Modum Крем-масло для рук Nordic Flora

Когда эта линейка вышла на рынок, она произвела настоящий фурор. Сейчас о Nordic Flora будто позабыли, и очень зря: там есть отличные средства как раз для морозной погоды. Например, вот это крем-масло прекрасно справляется с обветриванием и устраняет красноту. Однако вряд ли подойдет аллергикам и обладателям очень чувствительной кожи: в составе много натуральных компонентов.





Desert Essence Sweet Almond Hand and body lotion

Одновременно и увлажняющий, и питательный крем для очень сухой кожи. А какой у него аромат... Кстати, тем, кто с миндалем не дружит, производитель готов предложить и другие варианты — например, кокос, фисташку или вовсе fragrance free.

У крема только один минус: невозможность купить «здесь и сейчас». Однако можно заказать — и, поверьте, средство того стоит.





Yves Rocher Ультрапитательный крем для рук с арникой

Из всех кремов для рук от Yves Rocher именно этот лучше всего подойдет для зимы: он интенсивно питает, устраняет шелушение и заживляет незначительные повреждения. Для тех, кто страдает от так называемой холодовой аллергии, не вариант (в этом случае лучше заглянуть в аптеку), а вот для всех остальных — must have. Который, к слову, отлично помещается в дамскую сумочку.





ONIQ Масло для кутикулы с ароматом сирени

Если от мороза у вас страдает только кутикула — становится сухой и грубой, рекомендуем обратить внимание на масла от ONIQ: они хорошо справляются с подобными проблемами. А еще у ONIQ хороший объем (15 мл) и большое количество ароматов: от стандартных ванили и кокоса до более интересных — банана или киви.







