ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасательный круг. 10 бюджетных средств, которые реанимируют кожу рук зимой

08.01.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кажется, зима вспомнила о своих обязанностях: в выходные обещают до -18! В такой мороз сильнее всего страдают руки: кожа обветривается, шелушится и даже трескается.

Предупрежден — значит вооружен. А редакция LADY как раз «вооружилась» десяткой отличных средств не дороже 25 рублей. Какие из них подойдут для предупреждения катастрофы, а какие справятся с аллергией на холод? Рассказываем.


Об авторе:

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

La Roche-Posay Cicaplast Mains

Обратите внимание на этот вариант барьерных кремов из аптечного сегмента. Состав у средства максимально простой: в основе крема глицерин (создает защитную пленку на коже), ниацинамид (заживляет, обеспечивает противовоспалительный эффект и устраняет зуд) и масло ши. Благодаря такой комбинации продукт подойдет и тем, кто хочет защитить кожу рук от последствий морозной погоды, и тем, кто с этими последствиями уже столкнулся.


Avene Cicalfate Repair cream

Если длительная прогулка обернулась незаживающими трещинами, стоит прибегнуть к тяжелой артиллерии. Например, к восстанавливающему крему Cicalfate от Avene.

У марки есть и специальная версия Cicalfate для кожи рук, но в особо запущенных случаях рекомендуем взять именно классику: она лучше справляется с заживлением. Кстати, использовать этот крем можно и для других частей тела, в том числе и для лица, а также наносить на слизистые.


CeraVe Reparative hand cream

Для менее проблемных ситуаций вполне подойдет восстанавливающий крем от CeraVe. Способствовать быстрому заживлению он, конечно, не может, зато прекрасно смягчает, устраняет шелушение и восстанавливает барьерную функцию кожи.


ARAVIA Professional Крем-парафин «Французская лаванда»

Процедура парафинотерапии — одна из самых популярных салонных услуг: она быстро восстанавливает даже очень грубую кожу рук. В салоне для этих целей парафин разогревают, а вот для проведения процедуры на дому лучше выбрать «холодный» метод: нет перспективы обжечься.

Продукт максимально прост в использовании: нужно лишь растереть небольшое количество в ладонях и распределить по коже, после чего обернуть руки на 15 минут пищевой пленкой или надеть перчатки. Нам больше всего понравился крем-парафин с лавандой, но в линейке есть и другие ароматы — например, шоколад и тропические фрукты.


DNC Косметические перчатки

Кстати, о перчатках: вот такие хлопковые от DNC можно использовать не только для парафинотерапии, но и поверх обычных кремов и масок для рук для усиления эффекта. Перчатки, конечно же, многоразовые.


The Face Shop Rich hand mask

Одноразовые маски-перчатки не слишком комфортны в применении. Например, эта пара от The Face Shop очень объемная. Но эффективнее, чем крем: за счет большого количества эссенции такие перчатки максимально быстро устраняют сухость и шелушение. К сожалению, на этом список их заслуг заканчивается.


Modum Крем-масло для рук Nordic Flora

Когда эта линейка вышла на рынок, она произвела настоящий фурор. Сейчас о Nordic Flora будто позабыли, и очень зря: там есть отличные средства как раз для морозной погоды. Например, вот это крем-масло прекрасно справляется с обветриванием и устраняет красноту. Однако вряд ли подойдет аллергикам и обладателям очень чувствительной кожи: в составе много натуральных компонентов.


Desert Essence Sweet Almond Hand and body lotion

Одновременно и увлажняющий, и питательный крем для очень сухой кожи. А какой у него аромат... Кстати, тем, кто с миндалем не дружит, производитель готов предложить и другие варианты — например, кокос, фисташку или вовсе fragrance free.

У крема только один минус: невозможность купить «здесь и сейчас». Однако можно заказать — и, поверьте, средство того стоит.


Yves Rocher Ультрапитательный крем для рук с арникой

Из всех кремов для рук от Yves Rocher именно этот лучше всего подойдет для зимы: он интенсивно питает, устраняет шелушение и заживляет незначительные повреждения. Для тех, кто страдает от так называемой холодовой аллергии, не вариант (в этом случае лучше заглянуть в аптеку), а вот для всех остальных — must have. Который, к слову, отлично помещается в дамскую сумочку.


ONIQ Масло для кутикулы с ароматом сирени

Если от мороза у вас страдает только кутикула — становится сухой и грубой, рекомендуем обратить внимание на масла от ONIQ: они хорошо справляются с подобными проблемами. А еще у ONIQ хороший объем (15 мл) и большое количество ароматов: от стандартных ванили и кокоса до более интересных — банана или киви. 



 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кремы для рук, которые могут вам помочь в сильный мороз
 
Новости дня
Новости разные
 
Вядомы прадпрымальнік Яўген Навасялецкі загінуў у аварыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика