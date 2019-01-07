Погиб предприниматель Евгений Новоселецкий

О гибели известного предпринимателя стало известно сегодня ночью. Подробности произошедшего рассказал председатель Высшего координационного совета «Республиканской конфедерации предпринимательства» Владимир Карягин.

Как сообщил Карягин на своей странице в социальной сети, известный бизнесмены погиб в ДТП. По словам председателя Высшего координационного совета «Республиканской конфедерации предпринимательства», ДТП, в котором погиб бизнесмен, случилось не по его вине: «лось перебегал дорогу. Двигавшийся водитель сманеврировал и выехал на встречную полосу, ударился в машину Евгения».

Евгений Новоселецкий ранее входил в ТОП-200 белорусских бизнесменов, был одним из ключевых владельцев ЗАО «Патио» (один из крупнейших игроков на рынке бытовой техники, а также в торговле телефонами и аксессуарами). Также Новоселецкий был создателем этнической деревни на берегу озера Нарочь «Насосы-Новоселье».