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На двух путепроводах МКАД закрывается движение транспорта

08.01.2019 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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На двух путепроводах МКАД закрывается движение транспорта
Фото из открытых источников

Закрыть путепроводы для движения планируют с 8 января, сообщили на сайте Мингорисполкома со ссылкой на директора ГП «Гордорстрой» Александра ЯРОШИКА.

На время ремонта движение на 3 км кольцевой организуют по внешнему кольцу: по двум полосам со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной — в обратном направлении. 

На 25 км транспорт направят по внутреннему кольцу: здесь организуют две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу для движения со стороны Лошицы в сторону Малиновки.

По планам путепроводы откроют для движения к концу мая. Объекты будут работать во время проведения II Европейских игр, затем ремонт продолжится. Полностью капремонт мостовых сооружений завершится к концу 2019 года. 

На двух путепроводах МКАД закрывается движение транспорта
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Теги: Минск
 
 
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Речь идет о путепроводах на 3 километре (над железной дорогой возле ул. Ф. Скорины) и на внешнем кольце на 25 км (над железнодорожными путями около поворота к филиалу...
 
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