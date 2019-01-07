На двух путепроводах МКАД закрывается движение транспорта

Закрыть путепроводы для движения планируют с 8 января, сообщили на сайте Мингорисполкома со ссылкой на директора ГП «Гордорстрой» Александра ЯРОШИКА.

На время ремонта движение на 3 км кольцевой организуют по внешнему кольцу: по двум полосам со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной — в обратном направлении.

На 25 км транспорт направят по внутреннему кольцу: здесь организуют две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу для движения со стороны Лошицы в сторону Малиновки.