Глава Всемирного банка решил уйти в отставку

Глава группы Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку с 1 февраля, сообщает пресс-служба банка . Исполнять обязанности президента организации будет Кристалина Георгиева.

Причиной отставки главы банка стало его желание вернуться на работу в частный сектор экономики. В пресс-релизе говорится, что Ким будет трудиться «над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны».

Джим Ен Ким был избран президентом Всемирного банка в 2012 году на пятилетний период. В 2016 году совет директоров решил переизбрать его еще на пять лет.

Напомним, в ноябре прошлого года во время своего выступления на Первом международном импортном ЭКСПО в Шанхае Ким говорил , что протекционизм в торговле может негативно сказаться на перспективах глобального экономического роста.