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Глава Всемирного банка решил уйти в отставку

08.01.2019 07:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Глава Всемирного банка решил уйти в отставку
Reuters

Глава группы Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку с 1 февраля, сообщает пресс-служба банка. Исполнять обязанности президента организации будет Кристалина Георгиева. 

Причиной отставки главы банка стало его желание вернуться на работу в частный сектор экономики. В пресс-релизе говорится, что Ким будет трудиться «над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны».

Джим Ен Ким был избран президентом Всемирного банка в 2012 году на пятилетний период. В 2016 году совет директоров решил переизбрать его еще на пять лет.

Напомним, в ноябре прошлого года во время своего выступления на Первом международном импортном ЭКСПО в Шанхае Ким говорил, что протекционизм в торговле может негативно сказаться на перспективах глобального экономического роста.

 
 
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Джим Ен Ким покинет пост 1 февраля
 
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