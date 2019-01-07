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Глава Всемирного банка решил уйти в отставку
08.01.2019 07:30 — Разное | Аргументы и факты
Глава группы Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку с 1 февраля, сообщает
Причиной отставки главы банка стало его желание вернуться на работу в частный сектор экономики. В пресс-релизе говорится, что Ким будет трудиться «над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны».
Джим Ен Ким был избран президентом Всемирного банка в 2012 году на пятилетний период. В 2016 году совет директоров решил переизбрать его еще на пять лет.
Напомним, в ноябре прошлого года во время своего выступления на Первом международном импортном ЭКСПО в Шанхае Ким
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Джим Ен Ким покинет пост 1 февраля
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