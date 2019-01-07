Рождественское волшебство от байкеров

Рождественские праздники – время маленьких и больших чудес, которых больше всего ждут дети. Настоящий праздник в Сочельник воспитанникам вспомогательной школы-интерната в агрогородке Антополь подарили представители кобринской мото-фри группы «STEEL COBRA».





























Байкеры приехали со сказочными героями – Дедом Морозом и Снегурочкой, которые подарили ребятам подарки — мандарины, сладости и большой телевизор, который будет установлен в одном из учебных классов.

Ребята к приезду гостей подготовили праздничную программу, они пели, танцевали, рассказывали стихи, все вместе водили хороводы.

Байкеры рассказывали о себе, своих мотоциклах, показывали фотографии и много общались с детьми.

Ну а так как зимой на мотоциклах ездить нельзя, байкеры пообещали приехать в гости уже после открытия очередного мотосезона.

Ранее представители «STEEL COBRA» посещали ребят из Кобринского детского дома, Кобринской детской деревни и Дивинского детского дома. Так что череда добрых дел кобринских байкеров продолжается.

Людмила ПАШКОВИЧ

Фото из архива мото-фри группы