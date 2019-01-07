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Рождественское волшебство от байкеров

08.01.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Рождественские праздники – время маленьких и больших чудес, которых больше всего ждут дети. Настоящий праздник в Сочельник воспитанникам вспомогательной школы-интерната в агрогородке Антополь подарили представители кобринской мото-фри группы «STEEL COBRA».

Рождественское волшебство от байкеров
Рождественское волшебство от байкеров
Рождественское волшебство от байкеров
Рождественское волшебство от байкеров
Рождественское волшебство от байкеров
Рождественское волшебство от байкеров
Рождественское волшебство от байкеров

Байкеры приехали со сказочными героями – Дедом Морозом и Снегурочкой, которые подарили ребятам подарки — мандарины, сладости и большой телевизор, который будет установлен в одном из учебных классов.

Ребята к приезду гостей подготовили праздничную программу, они пели, танцевали, рассказывали стихи, все вместе водили хороводы.

Байкеры рассказывали о себе, своих мотоциклах, показывали фотографии и много общались с детьми.

Ну а так как зимой на мотоциклах ездить нельзя, байкеры пообещали приехать в гости уже после открытия очередного мотосезона.

Ранее представители «STEEL COBRA» посещали ребят из Кобринского детского дома, Кобринской детской деревни и Дивинского детского дома. Так что череда добрых дел кобринских байкеров продолжается.

Людмила ПАШКОВИЧ

Фото из архива мото-фри группы

 
 
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Рождественское волшебство от байкеров
 
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