Транспортная инспекция информирует: Платных дорог в Беларуси стало больше

Региональный отдел контроля на платных дорогах в г. Пинск филиала Транспортной инспекции по Брестской области напоминает о том что, с 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси на 113 километров. Новые платные участки появились на дорогах М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) и P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.

На Гродненской трассе платными стали два участка: с 57 до 134 километр, а также со 196 по 212 километры. Первый участок представляет собой реконструированную часть автодороги от поворота на Воложин, до границы Лидского района. Второй участок находится в Щучинском районе.



На дороге Минск-Молодечно-Нарочь платным стал участок с 12 по 32 километр. Он расположен в районе Заславля.

Общий список участков платных дорог в Беларуси:



Дорога Участки дороги, (км)



M1 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки) 0 - 609

M2 Минск – Национальный аэропорт Минск 15 - 42

M3 Минск – Витебск 9 - 41

M4 Минск – Могилев 16 - 192

M5 Минск – Гомель 21 - 295

M6 Гродно – граница Польши (Брузги) – Щучин - Минск 12 - 134

196 - 287

M7 Минск - Ошмяны - граница Литвы (Каменный Лог) 58 - 148

Р1 Минск – Дзержинск 8 - 35

Р21 Витебск - граница Российской Федерации (Лиозно) 9 - 40

42 - 52

Р23 Минск - Слуцк 10 - 100

Р28 Минск - Молодечно - Нарочь 12 - 32

Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно 16 - 89

91- 111

121 - 148



граница Польши (Береставица) – Пограничный 0 - 6



Общая протяженность платных дорог в Беларуси составит 1 726 километров. Платить за дороги в Беларуси обязан коммерческий транспорт, а также легковые автомобили, зарегистрированные за пределами ЕАЭС.



Уважаемые пользователи платных дорог, не забывайте о том, что обязательство по внесению платы за проезд по расчетному сегменту возникает с момента выезда транспортного средства на проезжую часть платной дороги данного расчетного сегмента.

Хотелось бы пожелать всем перевозчикам быть законопослушными пользователями платной дороги.

С.А. Солоснюк,

начальник регионального отдела контроля на платных дорога в г.Пинск