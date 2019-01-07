Совладелец «5 элемента» погиб в результате ДТП

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Один из ключевых владельцев компании «Патио», контролирующей сеть «5 элемент», и также создатель комплекса «Наносы» погиб в результате столкновения автомобилей на трассе.

О случившемся сообщил глава Высшего координационного совета «Республиканской конфедерации предпринимательства» Владимир Карягин.

Сообщается, что автомобиль, в котором находился Евгений Новоселецкий, столкнулся с другой машиной, выехавшей на встречную полосу из-за выбежавшего на дорогу лося.

Евгений Новоселецкий – известный в Беларуси бизнесмен, инвестор, один из ключевых владельцев ЗАО «Патио». Компания является одним из крупнейших игроков на рынке бытовой техники, а также в торговле телефонами и аксессуарами. Новоселецкий известен также как создатель этнокультурного комплекса «Наносы» на территории национального парка «Нарочанский».