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Совладелец «5 элемента» погиб в результате ДТП
08.01.2019 09:50 — Разное | Ежедневник
фото: newsbel.by
Один из ключевых владельцев компании «Патио», контролирующей сеть «5 элемент», и также создатель комплекса «Наносы» погиб в результате столкновения автомобилей на трассе.
О случившемся сообщил глава Высшего координационного совета «Республиканской конфедерации предпринимательства» Владимир Карягин.
Сообщается, что автомобиль, в котором находился Евгений Новоселецкий, столкнулся с другой машиной, выехавшей на встречную полосу из-за выбежавшего на дорогу лося.
Евгений Новоселецкий – известный в Беларуси бизнесмен, инвестор, один из ключевых владельцев ЗАО «Патио». Компания является одним из крупнейших игроков на рынке бытовой техники, а также в торговле телефонами и аксессуарами. Новоселецкий известен также как создатель этнокультурного комплекса «Наносы» на территории национального парка «Нарочанский».
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Один из ключевых владельцев компании «Патио», контролирующей сеть «5 элемент», и также создатель комплекса «Наносы» погиб в результате столкновения автомобилей...
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