



Начинаем год с добрых дел

В канун Рождества журналисты и молодежь Вороновщины исполнили мечту подающей надежды школьницы.

В преддверии Нового года читатели «ВГ» успели познакомиться с юной легкоатлеткой и лыжницей Валерией Кулевич из Больтиникелей. Способная девочка всерьез увлекается спортом, грезит биатлоном и мечтает к началу следующего учебного года стать воспитанницей Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва. Историю шестиклассницы Беняконской школы, признаюсь честно, мы долго обсуждали в коллективе и думали, как помочь девочке в осуществлении ее пока детской мечты — получить под елку лыжи. Ведь возможностей у многодетной мамы Оксаны Кулевич, которая трудится животноводом в КСУП «Элит-Агро Больтиники», не так уж и много. Все сотрудники газеты близко к сердцу приняли рассказ о судьбе маленькой девочки с большим стремлением в спорт. И в рамках подписной кампании решили приобрести лыжный инвентарь для Валерии. История о чаяниях будущей чемпионки донеслась и до компании молодых людей из нашего района.





— Недавний разговор в семейном кругу о мечтах и возможностях людей глубоко тронул мою душу, — рассказывает студентка Гродненского государственного университета им. Я. Купалы Каролина Вильбик из Германишек. — Истинное понимание смысла жизни приходит, наверное, ко многим в период Рождества. Очень захотелось сделать сюрприз для Леры, хоть лично мы не знакомы. Впервые в планы празднования Нового года мы с друзьями — Ариной Огар, Мирославом Чупревичем, Павлом Гембаруком, Артуром Стефановичем и Владом Банявичюсом — решили внести еще один пункт — благотворительный. Узнав об увлечении девочки, решили купить для нее специальный лыжный костюм. Продумывали, каким он должен быть, волновались, подойдет ли по размеру, советовались со специалистами. Надеемся, что новенький комплект от Columbia согреет нашего нового друга не только физически, но и душевно.

Нам всем, Лера, очень хочется, чтобы у тебя все получилось! Верь в свои силы!

Юбилейный для «Воранаўскай газеты» год коллектив редакции открывает добрыми делами. Пусть он будет наполнен чудесами для наших друзей-подписчиков, партнеров и всех земляков, о судьбах и успехах которых мы с радостью продолжим писать на страницах районки.

Валерия Кулевич: — Этот Новый год точно запомнится мне надолго. Столько подарков, приятных сюрпризов, удивительных приключений в моей жизни не было никогда! Я впервые побывала на главной елке страны, где всех детей поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Раньше, когда смотрел его по телевизору, всегда мечтала оказаться там, а получив приглашение, немного испугалась. Но два дня в столице пролетели быстро и весело, возвращаясь, мне не терпелось поделиться впечатлениями с братьями и сестренками, угостить их сладостями, которые мне подарили. Больше всего мне понравилось цирковое представление с забавными животными. А какой красивый, просто сказочный, Дворец Республики!

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.