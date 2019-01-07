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В канун Рождества журналисты и молодежь Вороновщины исполнили мечту подающей надежды школьницы.
08.01.2019 — Разное | Вороновская газета
В канун Рождества журналисты и молодежь Вороновщины исполнили мечту подающей надежды школьницы.
В преддверии Нового года читатели «ВГ» успели познакомиться с юной легкоатлеткой и лыжницей
— Недавний разговор в семейном кругу о мечтах и возможностях людей глубоко тронул мою душу, — рассказывает студентка Гродненского государственного университета им. Я. Купалы Каролина Вильбик из Германишек. — Истинное понимание смысла жизни приходит, наверное, ко многим в период Рождества. Очень захотелось сделать сюрприз для Леры, хоть лично мы не знакомы. Впервые в планы празднования Нового года мы с друзьями — Ариной Огар, Мирославом Чупревичем, Павлом Гембаруком, Артуром Стефановичем и Владом Банявичюсом — решили внести еще один пункт — благотворительный. Узнав об увлечении девочки, решили купить для нее специальный лыжный костюм. Продумывали, каким он должен быть, волновались, подойдет ли по размеру, советовались со специалистами. Надеемся, что новенький комплект от Columbia согреет нашего нового друга не только физически, но и душевно.
Нам всем, Лера, очень хочется, чтобы у тебя все получилось! Верь в свои силы!
Юбилейный для «Воранаўскай газеты» год коллектив редакции открывает добрыми делами. Пусть он будет наполнен чудесами для наших друзей-подписчиков, партнеров и всех земляков, о судьбах и успехах которых мы с радостью продолжим писать на страницах районки.
Галина ШЛЕМПО.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Начинаем год с добрых дел В канун Рождества журналисты и молодежь Вороновщины исполнили мечту подающей надежды школьницы. В преддверии Нового года читатели «ВГ»...
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