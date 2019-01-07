30 лет тишины. Знаменитые родители, которые не общаются со своими детьми

Известные родители часто расплачиваются за свою славу плохими отношениями с детьми. Когда все силы брошены на построение карьеры, воспитание собственных отпрысков отходит на второй план. Кто из отечественных звезд так и не смог стать настоящим другом своему ребенку, рассказывает АиФ.ru.

Александр Толмацкий и Кирилл Толмацкий (Децл)

Своей некогда успешной карьерой, учебой в Швейцарии и трехкомнатной квартирой Кирилл Толмацкий должен быть обязан отцу Александру. Однако после того, как Толмацкий-старший ушел из семьи и женился на молодой танцовщице Анне, отец и сын перестали общаться. По словам продюсера, он до сих пор находится в полном недоумении по поводу того, почему Кирилл отдалился от него, ведь Александр сделал все, чтобы смягчить удар от предстоящего развода. О своей новой любви глава семьи рассказал сыну одному из первых, но понимания не нашел.



Децл. Фото: АиФ/ Марк Шишкин

В течение десяти лет он пытался наладить отношения с певцом, предлагал Кириллу познакомить своих детей от второго брака с его сыном, но, когда понял, что молодой человек принципиально не хочет идти на контакт, тоже перестал предпринимать попытки сблизиться. Сегодня Александр лишь иногда следит за творчеством отпрыска и считает, что из него можно было бы сделать такую же звезду, как и раньше.

Последний раз отец и сын встретились много лет тому назад, когда умерла мама продюсера и Толмацкий захотел переписать ее квартиру на Кирилла. Во время этого короткого свидания певец случайно оставил в машине родителя свою сумку, но даже не стал за ней возвращаться, чтобы больше не пересекаться с собственным отцом.

Лидия Федосеева-Шукшина и Анастасия Воронина

У народной артистки три дочери. Старшая Анастасия родилась в браке с актером Вячеславом Ворониным. Отцом средней Марии и младшей Ольги стал второй супруг Лидии Николаевны Василий Шукшин. К сожалению, со всеми своими детьми актриса не смогла построить хороших отношений. Никто из них даже не приехал поздравить знаменитую маму, когда та пошла под венец с давним другом и возлюбленным Бари Алибасовым.

Но если с Марией и Ольгой Лидия Николаевна не может поделить имущество и наследство второго мужа, то с Анастасией все обстоит иначе. Мать и дочь не общались практически 30 лет, поскольку девочку к себе забрала свекровь Федосеевой-Шукшиной, когда знаменитая актриса подала на развод с ее сыном. По словам Лидии Николаевны, женщина в суде отстояла право воспитывать внучку не без помощи самой десятилетней Насти, которая заявила, что не хочет жить с матерью.

Первые попытки восстановить отношения Воронина предприняла, когда ей было 39 лет, но так сложилось, что в это время она попала в тюрьму за перевозку наркотиков. Отсидев положенный срок и выйдя на свободу, Анастасия стала давать неоднозначные интервью по поводу отношений с Лидией Николаевной, что еще больше отдалило друг от друга мать и дочь. Сегодня у нее даже нет телефона Федосеевой-Шукшиной, кроме того, родных людей разделяет расстояние, ведь женщина с семьей живет в Египте. Однако у Анастасии есть огромное желание увидеть актрису и расставить все точки над i.

- Старшая дочь Анастасия хочет помочь Лидии Федосеевой-Шукшиной pic.twitter.com/FqwconrkbO — Макс Розов (@rozov_max) 13 февраля 2017 г.

Александр Малинин — Кира Евдокимова

Кира — общий ребенок Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной. Однако ее воспитанием артист никогда не занимался, и на то у него были свои причины. Во-первых, в девяностые Зарубина эмигрировала в США и забрала дочь с собой, во-вторых, у Малинина были сомнения по поводу своего отцовства, ведь малышка появилась на свет в 1985 году, когда Александр и Ольга уже расстались, к тому же девочка носила фамилию второго мужа Зарубиной.

Первая встреча отца и дочери после долгой разлуки состоялась в Москве, в студии программы «Пусть говорят», когда Кире было 25 лет. Все прошло сдержанно, без лишних эмоций и теплых слов. Возможно, Александр так и продолжил бы отрицать свое родство с Евдокимовой, если бы не тест ДНК, результаты которого огласили уже в другом ток-шоу: «Прямой эфир». Сам певец не стал в этом участвовать, анализы за него сдал отец Николай Выгузов. Но это не помешало доказать отцовство Александра. Естественно, новость не обрадовала певца, более того, он подал в суд на Зарубину за то, что та своими действиями опорочила его честь, достоинство и деловую репутацию. Артисту не удалось выиграть дело, однако адвокат Малинина заверила, что они будут подавать апелляцию.

Сегодня Кире 34 года, в одном из недавних интервью девушка призналась, что после первой встречи с артистом под прицелом телекамер она разочаровалась в отце и впоследствии пережила сильную депрессию. Но учитывая, что свои отношения с мамой в том же интервью Кира охарактеризовала как «сложные», можно предположить, что причиной депрессии является не только разлад с Малининым, но и недопонимание с Ольгой Зарубиной.

Скандальная Ольга Зарубина Рассказала О Жизни Дочери Малинина! Информация Обескураживает..



Скандальная Ольга Заруб https://t.co/fqR8zHXZoE pic.twitter.com/6LbQ4jMwg2 — ПолитВести (@PolitVesti) 31 августа 2017 г.

Людмила Гурченко и Мария Королева

Обычно такие женщины, как Людмила Гурченко, не считают нужным растрачивать себя на материнство. Карьера и сцена для них превыше всего, однако в 1959 году известная актриса все же стала мамой. Естественно, заниматься воспитанием ребенка Людмиле Марковне было некогда, в первые годы жизни Маши эта задача легла на плечи родителей звезды.

Когда девочка подросла, Гурченко забрала ее в столицу, но из-за гастролей и съемок не могла заниматься воспитанием дочери, и та практически всегда была предоставлена самой себе. Хотя иногда артистка все же читала нерадивому чаду целые «лекции» о том, как должна выглядеть дочь знаменитой мамы, что должна носить, кого любить и т. д. Мария в отместку делала все наоборот. Именно по этой причине при взгляде на элегантную мать и дочь-простушку со стороны создавалось впечатление, что это абсолютно чужие друг другу люди.

Когда Королева вышла замуж (естественно, не за такого избранника, какого хотела видеть Людмила Марковна) и стала домохозяйкой, Гурченко окончательно поняла, что сделать из Марии идеальную дочь, соответствующую ее звездному статусу, не получится. Их общение свелось к минимуму, а интервью, которые женщина раздавала желтой прессе, стали для актрисы настоящей головной болью. Натянутые отношения между дочерью и матерью сохранились до самой смерти Гурченко. Мария пережила актрису всего на шесть лет.