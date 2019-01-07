Сегодня в игре 1/16 финала белоруска одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (10) - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В 1/8 финала Александра Саснович сыграет с австралийской теннисисткой Присциллой Хон (161).
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Александра Саснович одолела Дарью Касаткину на турнире в Сиднее
08.01.2019 10:10 — Разное | Аргументы и факты
Сегодня в игре 1/16 финала белоруска одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (10) - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В 1/8 финала Александра Саснович сыграет с австралийской теннисисткой Присциллой Хон (161).
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В игре 1/16 финала белоруска одержала победу над 10-й ракеткой мира - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
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