Анастасия Волочкова объявила о решении переехать на Мальдивы

Балерина Анастасия Волочкова записала видео для подписчиков в Instagram , в котором сообщила о решении остаться жить на Мальдивах.

«Отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости», – заявила Волочкова.

Она добавила, что уже ищет местную школу, в которой будет учиться ее дочь Ариадна. Балерина подчеркнула, что Мальдивы – это ее любимое место на планете.

42-летняя балерина Анастасия Волочкова является заслуженной артисткой России. Последние 16 лет она выступает с сольными проектами.

Ранее появилась информация, что певица Юлия Самойлова готова уехать из России в Европу. Но позднее она пояснила, что говорила не о себе, а о матери ребенка, чей ребенок прикован к инвалидному креслу.