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Анастасия Волочкова объявила о решении переехать на Мальдивы
08.01.2019 07:43 — Разное | Аргументы и факты
Екатерина Чеснокова /
Балерина Анастасия Волочкова записала видео для подписчиков в
«Отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости», – заявила Волочкова.
Она добавила, что уже ищет местную школу, в которой будет учиться ее дочь Ариадна. Балерина подчеркнула, что Мальдивы – это ее любимое место на планете.
42-летняя балерина Анастасия Волочкова является заслуженной артисткой России. Последние 16 лет она выступает с сольными проектами.
Ранее появилась информация, что певица Юлия Самойлова готова уехать из России в Европу. Но позднее она пояснила, что говорила не о себе, а о матери ребенка, чей ребенок прикован к инвалидному креслу.
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Балерина сообщила подписчикам в Instagram, что уже начала искать местную школу для своей дочери.
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