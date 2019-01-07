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Анастасия Волочкова объявила о решении переехать на Мальдивы

08.01.2019 07:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Анастасия Волочкова объявила о решении переехать на Мальдивы
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова записала видео для подписчиков в Instagram, в котором сообщила о решении остаться жить на Мальдивах. 

Анастасия Волочкова объявила о решении переехать на Мальдивы Волочкова будет рекламировать Мальдивы?

«Отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости», – заявила Волочкова.

Она добавила, что уже ищет местную школу, в которой будет учиться ее дочь Ариадна. Балерина подчеркнула, что Мальдивы – это ее любимое место на планете.

42-летняя балерина Анастасия Волочкова является заслуженной артисткой России. Последние 16 лет она выступает с сольными проектами.

Ранее появилась информация, что певица Юлия Самойлова готова уехать из России в Европу. Но позднее она пояснила, что говорила не о себе, а о матери ребенка, чей ребенок прикован к инвалидному креслу.

 
 
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Балерина сообщила подписчикам в Instagram, что уже начала искать местную школу для своей дочери.
 
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