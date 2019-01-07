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В ходе мониторинга пожарной безопасности нарушений выявлено не было

08.01.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности места проведения реконструкции здания гостиницы по ул.Ленинская в г.Костюковичи. Реконтрукция здания проводилась индивидуальным предпринимателем Потюпиным А.П.

В результате проведения мониторинга нарушений правил пожарной безопасности выявлено не было.

 

Инспекция ИНиП

Костюковичского РОЧС.

 

 
 
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Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности места...
 
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