|
Продолжаем знакомить вас с участниками конкурса на лучшее Новогоднее оформление
08.01.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Продолжаем знакомить вас с участниками конкурса на лучшее Новогоднее оформление Ленинского района г. Бреста. Первая
Конкурс проводится для создания праздничного настроения, условий для организации отдыха жителей района в связи с встречей Нового года и Рождества. Он предполагает активное привлечение учреждений, предприятий, организаций к общему праздничному украшению Ленинского района г. Бреста, привлечение горожан к активному участию в общественной жизни района и выявление оригинальных художественно-оформительских решений по новогоднему украшению района и определение лучших предприятий, организаций, учреждений и физических лиц по новогоднему украшению.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by