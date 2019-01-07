ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продолжаем знакомить вас с участниками конкурса на лучшее Новогоднее оформление

08.01.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Продолжаем знакомить вас с участниками конкурса на лучшее Новогоднее оформление Ленинского района г. Бреста. Первая часть по ссылке, вторая по ссылке и третья ниже.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62325.php

Продолжаем знакомить вас с участниками конкурса на лучшее Новогоднее оформление

Конкурс проводится для создания праздничного настроения, условий для организации отдыха жителей района в связи с встречей Нового года и Рождества. Он предполагает активное привлечение учреждений, предприятий, организаций к общему праздничному украшению Ленинского района г. Бреста, привлечение горожан к активному участию в общественной жизни района и выявление оригинальных художественно-оформительских решений по новогоднему украшению района и определение лучших предприятий, организаций, учреждений и физических лиц по новогоднему украшению.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем знакомить вас с участниками конкурса на лучшее Новогоднее оформление Ленинского района г. Бреста. Первая часть по ссылке, вторая по ссылке и третья...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зимняя скульптура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика