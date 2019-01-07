Продолжаем знакомить вас с участниками конкурса на лучшее Новогоднее оформление Ленинского района г. Бреста. Первая часть по ссылке , вторая по ссылке и третья ниже.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62325.php

Читать полностью в источнике с фото:





Конкурс проводится для создания праздничного настроения, условий для организации отдыха жителей района в связи с встречей Нового года и Рождества. Он предполагает активное привлечение учреждений, предприятий, организаций к общему праздничному украшению Ленинского района г. Бреста, привлечение горожан к активному участию в общественной жизни района и выявление оригинальных художественно-оформительских решений по новогоднему украшению района и определение лучших предприятий, организаций, учреждений и физических лиц по новогоднему украшению.