Крепкое слово вождя. Называл ли Ленин Троцкого «политической проституткой»?

Выражение «политическая проститутка» как термин, определяющий беспринципного политика, в России хорошо известно даже аполитичным людям.

Из шуток — в историю

На вопрос, кто ввел эти слова в оборот, чаще всего следует ответ: «Так Ленин называл Троцкого». Такая версия очень давно существует в шутках и анекдотах, однако с начала 2000-х к ней стали относиться как к историческому факту. Неудивительно, ведь об этом, как о событии, действительно имевшем место, рассказывали такие известные российские журналисты, как Владимир Познер и Леонид Парфенов.

Но называл ли Ленин своего соратника по революции «политической проституткой» в действительности?

«Mädchen für alle»: западная школа политической брани

Лидер большевиков в полемике как с соратниками, так и с противниками действительно порой был весьма жесток в выражениях. Например, говоря о проблемах в международном социалистическом движении, Ленин писал: «Вполне правы Фр. Меринг и Роза Люксембург, называющие Каутского за это проституткой (Mädchen für alle)».

А в письме Владимира Ильича Центральному комитету РСДРП от 7 сентября 1905 года есть следующий пассаж: «Бога для, не спешите вы с официальной резолюцией и не уступайте ни на йоту этой бундовско-новоискровской конференции. Неужели без протоколов будет?? Да разве можно с этими проститутками без протоколов конферировать?».

На самом деле большевистский вождь вовсе не был исключительным хамом. Подобная манера общения в среде революционеров была распространена, и позаимствовали ее у западных коллег.

В Британии политики называли друг друга «политическими проститутками» еще в XVIII веке, и со временем полемика подобного рода добралась даже до парламентариев.

Но к русским социал-демократам это выражение пришло не от англичан, а от немцев. Речь об упоминавшемся выше словосочетании «Mädchen für alle», которое буквально переводили как «девушка для любых услуг». То есть, проститутка, а учитывая сферу применения выражения, проститутка политическая.

Термин родился после покушения на Ленина

Парадокс ситуации в том, что Ленин, возможно, нигде и никогда не произносил словосочетания «политическая проститутка». Во всяком случае, нет ни одного достоверного свидетельства подобных слов Ленина.

В дореволюционный период вождь несколько раз именовал Троцкого «Иудушкой», однако имея в виду не библейского предателя, а героя романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» Иудушку Головлева.

1 января 1918 года в Петрограде происходит первое покушение на Ленина. Для вождя все закончилось благополучно, а спустя два дня газета «Правда» выпустила редакционную статью под заголовком «Берегитесь», в которой, в частности, говорилось: «Банкиры, фабриканты, заводчики нанимают себе хулиганов, бывших сыщиков, правых эсеров, контрразведчиков, всех политических проституток».

Автором этой статьи точно не был Ленин, и адресованы обвинения точно не были Троцкому.

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«Полюбуйтесь, товарищ Василий»: как «Ленин в Октябре» сделал фразу народной

Шло время, Ленин умер, Троцкий проиграл борьбу за власть. Проигравшего в советской прессе клеймили все жестче, и в 1934 году журнал «Под знаменем марксизма» впервые определяет вчерашнего создателя Красной Армии как «политическую проститутку».

Но широкой известности в народе эта фраза еще не имеет.

Все меняется, когда в 1937 году на экраны выходит фильм Михаила Ромма «Ленин в Октябре». Этой картине была суждена долгая жизнь и популярность. Некоторые фразы из нее ушли в народ, и стали восприниматься не как реплики из кино, а как реальные слова исторических личностей.

В одном из эпизодов Ленин, сыгранный Борисом Щукиным, эмоционально реагирует, читая статью, в которой Каменев и Зиновьев раскрывают планы большевиков о вооруженном восстании. Ленин из кино бросает своему собеседнику, телохранителю Василию: «Вот полюбуйтесь, товарищ Василий, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали. Предали партию, выдали планы ЦК!»

Ни Каменева, ни Зиновьева к тому времени уже не было на свете — проигравшие внутрипартийную борьбу Сталину, они были расстреляны в августе 1936 года. Соответственно, авторы «Ленина в Октябре» оторвались на них по полной.

Просто легенда

Надо понимать, что сам факт раскрытия намерений большевиков взять власть при помощи вооруженного восстания действительно имел место, однако на судьбе Каменева и Зиновьева в 1917 году он не сказался никак. Оба остались на ключевых постах в большевистской партии, а затем в Советском государстве.

Но почему народ, подхватив фразу из кино, намертво «прикрепил» ее к Троцкому, а не к Каменеву и Зиновьеву? Видимо, потому что Троцкого и клеймили сильнее, и был он, объективно говоря, куда более яркой фигурой. В результате в анекдотах Ленин стал определять Льва Давидовича как «политическую проститутку».

Интересно, что термин этот в политике до сих пор жив, причем не только в отечественной, но и в международной.

Но Владимир Ленин не называл Льва Троцкого «политической проституткой».