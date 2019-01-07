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Крепкое слово вождя. Называл ли Ленин Троцкого «политической проституткой»?

08.01.2019 11:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Крепкое слово вождя. Называл ли Ленин Троцкого «политической проституткой»?
Владимир Ленин и Лев Троцкий. Фрагмент картины «Красная площадь 7 ноября 1918 года». Автор — народный художник РСФСР А. Белых. © / РИА Новости

Выражение «политическая проститутка» как термин, определяющий беспринципного политика, в России хорошо известно даже аполитичным людям.

Из шуток — в историю

На вопрос, кто ввел эти слова в оборот, чаще всего следует ответ: «Так Ленин называл Троцкого». Такая версия очень давно существует в шутках и анекдотах, однако с начала 2000-х к ней стали относиться как к историческому факту. Неудивительно, ведь об этом, как о событии, действительно имевшем место, рассказывали такие известные российские журналисты, как Владимир Познер и Леонид Парфенов.

Крепкое слово вождя. Называл ли Ленин Троцкого «политической проституткой»? Герой ледоруба: убийца Троцкого был настоящим коммунистом

Но называл ли Ленин своего соратника по революции «политической проституткой» в действительности?

«Mädchen für alle»: западная школа политической брани

Лидер большевиков в полемике как с соратниками, так и с противниками действительно порой был весьма жесток в выражениях. Например, говоря о проблемах в международном социалистическом движении, Ленин писал: «Вполне правы Фр. Меринг и Роза Люксембург, называющие Каутского за это проституткой (Mädchen für alle)».

А в письме Владимира Ильича Центральному комитету РСДРП от 7 сентября 1905 года есть следующий пассаж: «Бога для, не спешите вы с официальной резолюцией и не уступайте ни на йоту этой бундовско-новоискровской конференции. Неужели без протоколов будет?? Да разве можно с этими проститутками без протоколов конферировать?».

Крепкое слово вождя. Называл ли Ленин Троцкого «политической проституткой»? «Дубинка Ленина». Главной пружиной Октябрьского переворота был Лев Троцкий

На самом деле большевистский вождь вовсе не был исключительным хамом. Подобная манера общения в среде революционеров была распространена, и позаимствовали ее у западных коллег.

В Британии политики называли друг друга «политическими проститутками» еще в XVIII веке, и со временем полемика подобного рода добралась даже до парламентариев. 

Но к русским социал-демократам это выражение пришло не от англичан, а от немцев. Речь об упоминавшемся выше словосочетании «Mädchen für alle», которое буквально переводили как «девушка для любых услуг». То есть, проститутка, а учитывая сферу применения выражения, проститутка политическая.

Термин родился после покушения на Ленина

Парадокс ситуации в том, что Ленин, возможно, нигде и никогда не произносил словосочетания «политическая проститутка». Во всяком случае, нет ни одного достоверного свидетельства подобных слов Ленина.

Крепкое слово вождя. Называл ли Ленин Троцкого «политической проституткой»? Ленин - кинозвезда! В СССР к каждому 7 ноября выдавали по фильму о вожде

В дореволюционный период вождь несколько раз именовал Троцкого «Иудушкой», однако имея в виду не библейского предателя, а героя романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» Иудушку Головлева.

1 января 1918 года в Петрограде происходит первое покушение на Ленина. Для вождя все закончилось благополучно, а спустя два дня газета «Правда» выпустила редакционную статью под заголовком «Берегитесь», в которой, в частности, говорилось: «Банкиры, фабриканты, заводчики нанимают себе хулиганов, бывших сыщиков, правых эсеров, контрразведчиков, всех политических проституток».

Автором этой статьи точно не был Ленин, и адресованы обвинения точно не были Троцкому.

Крепкое слово вождя. Называл ли Ленин Троцкого «политической проституткой»?
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«Полюбуйтесь, товарищ Василий»: как «Ленин в Октябре» сделал фразу народной

Шло время, Ленин умер, Троцкий проиграл борьбу за власть. Проигравшего в советской прессе клеймили все жестче, и в 1934 году журнал «Под знаменем марксизма» впервые определяет вчерашнего создателя Красной Армии как «политическую проститутку».

Но широкой известности в народе эта фраза еще не имеет.

Все меняется, когда в 1937 году на экраны выходит фильм Михаила Ромма «Ленин в Октябре». Этой картине была суждена долгая жизнь и популярность. Некоторые фразы из нее ушли в народ, и стали восприниматься не как реплики из кино, а как реальные слова исторических личностей.

Крепкое слово вождя. Называл ли Ленин Троцкого «политической проституткой»? Вагон немецкий, кепка шведская, идеи свои: был ли Ленин иностранным агентом

В одном из эпизодов Ленин, сыгранный Борисом Щукиным, эмоционально реагирует, читая статью, в которой Каменев и Зиновьев раскрывают планы большевиков о вооруженном восстании. Ленин из кино бросает своему собеседнику, телохранителю Василию: «Вот полюбуйтесь, товарищ Василий, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали. Предали партию, выдали планы ЦК!»

Ни Каменева, ни Зиновьева к тому времени уже не было на свете — проигравшие внутрипартийную борьбу Сталину, они были расстреляны в августе 1936 года. Соответственно, авторы «Ленина в Октябре» оторвались на них по полной.

Просто легенда

Надо понимать, что сам факт раскрытия намерений большевиков взять власть при помощи вооруженного восстания действительно имел место, однако на судьбе Каменева и Зиновьева в 1917 году он не сказался никак. Оба остались на ключевых постах в большевистской партии, а затем в Советском государстве.

Но почему народ, подхватив фразу из кино, намертво «прикрепил» ее к Троцкому, а не к Каменеву и Зиновьеву? Видимо, потому что Троцкого и клеймили сильнее, и был он, объективно говоря, куда более яркой фигурой. В результате в анекдотах Ленин стал определять Льва Давидовича как «политическую проститутку».

Интересно, что термин этот в политике до сих пор жив, причем не только в отечественной, но и в международной.

Но Владимир Ленин не называл Льва Троцкого «политической проституткой».

 
 
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На самом деле большевистский вождь вовсе не был исключительным хамом. Подобная манера общения в среде революционеров была распространена, и позаимствовали ее у...
 
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