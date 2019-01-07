Страшилки-2019. Невероятные экономические прогнозы на год

Каждый год финансисты, экономисты и банкиры публикуют экономические прогнозы. Одни из них предупреждают о вполне реальных угрозах, другие носят фантастический характер и чаще всего не сбываются. С какими угрозами, по мнению экспертов, может столкнуться глобальная экономика в 2019 году, рассказывает АиФ.ru.

Европа погружается в кризис

Вот уже несколько лет европейский регион является главным поставщиком шокирующих прогнозов. Последние годы аналитики видели риски в Британии, однако на этот раз королевство подвинул оплот европейской стабильности: Германия. Датские банкиры из Saxo Bank предсказывают кризис в ФРГ, катализатором которого станет ... автомобильная промышленность страны (на долю которой, напомним, приходится 14% национального ВВП). Вот как выглядит этот шокирующий сценарий. Темпы роста продаж новых машин в Германии будут падать: вместо 100 миллионов автомобилей в 2019 году будет продан всего 81 миллион. Ужесточение торговых пошлин со стороны США лишь усугубит ситуацию с экспортом немецких машин. И уже в третьем квартале 2019 года в ФРГ может начаться экономический спад.

Впрочем, было бы странно, если бы в Saxo Bank забыли о Великобритании, которая в этом году должна выйти из Европейского союза. На парламентских выборах победу одержит оппозиционная Лейбористская партия. Ее лидер Джереми Корбин возглавит Кабинет министров и примется за шоковые реформы ради искоренения неравенства в обществе. Корбин займется национализацией железных дорог, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетических компаний, введет прогрессивный налог на жилье и безусловный базовый доход. Итог — отток капитала, ускорение инфляции, сокращение иностранных инвестиций, девальвация фунта.

Фигурирует британский сценарий и в прогнозах агентства Bloomberg. Если страна выйдет из Евросоюза по жесткому сценарию, темпы роста ее экономики сильно снизятся. К 2030 году британский ВВП снизится на 7%. Если Лондон останется в Евросоюзе в рамках таможенного союза (так называемый мягкий сценарий), экономика страны просядет на 3% к 2030 году.

Еще один риск аналитики видят в Италии, где может развернуться настоящий кризис. Бизнес и население уже давно сокращают расходы, и в 2019 году национальная экономика вырастет лишь на 0,5%. Все это чревато падением доверия к итальянской экономике, снижением кредитных рейтингов и проблемами с Европейским центральным банком. При пессимистичном развитии событий итальянцам придется делать выбор между кризисом, принятием требуемых мер по сокращению расходов или выходом из еврозоны.

Американские сценарии

Разумеется, не обходится и без шоковых сценариев для экономики по ту сторону океана. Saxo Bank, например, допускает отставку главы американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, на место которого президент Дональд Трамп поставит президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари. И Кашкари запустит процесс экономического спада в Штатах: акции национальных корпораций и экономика США начнут падать уже в начале 2019 года.

Всемирный налог, обвал фунта. «Страшные прогнозы» Saxo Bank на 2019 год Подробнее

Прогноз Bloomberg касается торговых войн, развязанных Трампом в 2018 году, в первую очередь — с Китаем. Торговые разборки, по мнению аналитиков, — самая серьезная опасность для мировой экономики. В марте 2018 года Трамп объявил об увеличении пошлин на импортные сталь и алюминий, после чего ввел персональные торговые ограничения в отношении Поднебесной. Китай в долгу не остался и ввел пошлины на американскую продукцию. Трамп собирался ужесточить торговые барьеры с 1 января, однако на саммите Большой двадцатки Пекин и Вашингтон договорились взять паузу: Америка не повышает пошлины, а Китай увеличивает закупки товаров из США.

В Bloomberg не исключают, что это перемирие временное. Если Штаты все-таки повысят пошлины, рост экономики КНР замедлится на 1,5%.

«Даже если перемирие, заключенное на саммите G20, будет соблюдаться, этот спор может оказаться начальным этапом долгой экономической холодной войны», — отмечают в агентстве.

Солнечная катастрофа и экологические налоги

Климатические риски и угрозы глобального потепления никуда не делись: мир по-прежнему стоит на грани экологической катастрофы. Чтобы ее избежать, правительства разных стран договорятся о введении Мирового транспортного налога (как следствие, вырастут цены на авиабилеты, на морские перевозки и, разумеется, на потребительские товары).

Впрочем, в Saxo Bank считают, что будет уже поздно. В 2019 году активность Солнца будет очень высокой. Это может вылиться в разрушительную солнечную бурю, которая уничтожит большую часть спутников в западном полушарии, как отмечает глава Департамента рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью Saxo Bank Джон Харди. Последствия бури — ущерб в 2 триллиона долларов.

Какие «страшилки» сбылись в 2018 году?

Вероятность реализации шокирующих прогнозов низкая (на то они и шокирующие), однако год от года хотя бы один из них сбывается. Например, в Saxo Bank предсказывали обвал курса биткоина в 2018 году до 1000 долларов. Главная криптовалюта действительно сильно просела: если в декабре 2017 года за нее давали 17500 долларов, то в декабре 2018 года — только 3700 долларов.