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velcom готовится к тестированию 4G

08.01.2019 11:25 — Разное | Tut.by  
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Оператор velcom проводит подготовку к тестированию технологии 4G. Клиентам предлагают заблаговременно заменить SIM-карты, не поддерживающие 4G, на SIM-карты нового образца — USIM.


Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Определить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно самостоятельно с помощью USSD-запроса *181#. Если не поддерживает — можно бесплатно заменить ее, обратившись в один из центров продаж и обслуживания клиентов, а также дилерские салоны velcom.

«Только в случае замены SIM-карты (а также при условии, что ваш смартфон поддерживает 4G), вы сможете оценить все преимущества технологии, как только она станет доступна клиентам компании», — подчеркивает оператор.

«Что касается запуска 4G, то переговоры с инфраструктурным оператором beCloud ведутся постоянно, и вероятность использования его мощностей в этой связи всегда рассматривается, однако позиция компании по данном вопросу остается неизменной, — отмечают представители компании. — Собственная сеть velcom полностью готова к запуску LTE-сети, и в случае получения соответствующей лицензии компания может запустить свою собственную сеть на базе данной технологии в течение нескольких недель».

 
 
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Клиентам предлагают заблаговременно заменить SIM-карты, не поддерживающих 4G на SIM-карты нового образца - USIM.
 
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