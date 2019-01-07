velcom готовится к тестированию 4G

Оператор velcom проводит подготовку к тестированию технологии 4G. Клиентам предлагают заблаговременно заменить SIM-карты, не поддерживающие 4G, на SIM-карты нового образца — USIM.



Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Определить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно самостоятельно с помощью USSD-запроса *181#. Если не поддерживает — можно бесплатно заменить ее, обратившись в один из центров продаж и обслуживания клиентов, а также дилерские салоны velcom.

«Только в случае замены SIM-карты (а также при условии, что ваш смартфон поддерживает 4G), вы сможете оценить все преимущества технологии, как только она станет доступна клиентам компании», — подчеркивает оператор.

«Что касается запуска 4G, то переговоры с инфраструктурным оператором beCloud ведутся постоянно, и вероятность использования его мощностей в этой связи всегда рассматривается, однако позиция компании по данном вопросу остается неизменной, — отмечают представители компании. — Собственная сеть velcom полностью готова к запуску LTE-сети, и в случае получения соответствующей лицензии компания может запустить свою собственную сеть на базе данной технологии в течение нескольких недель».