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Уже продано 85% билетов на ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минске. Появились дополнительные места!

08.01.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Оргкомитет чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках — 2019, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, выпустил в продажу дополнительные места на три заключительных дня мероприятия.


Евгения Медведева. Фото: Алена Шукало

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев, отмечает:

— Согласно первоначальному плану мы должны были продать все билеты на два основных уровня «Минск-Арены», вместимость которых на каждый день составляет около девяти тысяч мест. План уже выполнен по трем из пяти основных дней чемпионата. Поэтому на них — пятницу, субботу, воскресенье — мы выпускаем дополнительные билеты на верхний ярус арены. На среду и четверг трибуны заполнены на 70%, места на нижних уровнях еще есть. Суммарно у нас сейчас примерно на 85% от планового уровня продаж, и это очень хороший результат.

В рамках чемпионата Европы в Минск впервые приедут ведущие фигуристы континента и мира. Среди них олимпийская чемпионка Алина Загитова (Россия), двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес (Испания), трехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) и другие. Полный список имен — тут.


Алина Загитова. Фото: Алена Шукало

Церемония открытия чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить со среды 23 января по субботу 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.

Ранее было объявлено, что билеты на чемпионат Европы в Минске — самые доступные за последние 10 лет. Абонемент на все мероприятия чемпионата стоит от 100 до 250 рублей. Абонементы на отдельные дни (включая тренировки) — от 5 до 50 рублей.

Когда: с 21 по 27 января.

Где: «».

Сколько: от 5 рублей.

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А еще можно купить абонемент на все дни.

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***

5 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на стендап-концерт Руслана Белого, который выступит 1 февраля на сцене Центрального дома офицеров. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 11 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Оргкомитет чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, выпустил в продажу дополнительные места на три...
 
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