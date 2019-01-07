Уже продано 85% билетов на ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минске. Появились дополнительные места!

Оргкомитет чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках — 2019, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, выпустил в продажу дополнительные места на три заключительных дня мероприятия.



Евгения Медведева. Фото: Алена Шукало

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев, отмечает:

— Согласно первоначальному плану мы должны были продать все билеты на два основных уровня «Минск-Арены», вместимость которых на каждый день составляет около девяти тысяч мест. План уже выполнен по трем из пяти основных дней чемпионата. Поэтому на них — пятницу, субботу, воскресенье — мы выпускаем дополнительные билеты на верхний ярус арены. На среду и четверг трибуны заполнены на 70%, места на нижних уровнях еще есть. Суммарно у нас сейчас примерно на 85% от планового уровня продаж, и это очень хороший результат.

В рамках чемпионата Европы в Минск впервые приедут ведущие фигуристы континента и мира. Среди них олимпийская чемпионка Алина Загитова (Россия), двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес (Испания), трехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) и другие. Полный список имен — тут .



Алина Загитова. Фото: Алена Шукало

Церемония открытия чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить со среды 23 января по субботу 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.

Ранее было объявлено, что билеты на чемпионат Европы в Минске — самые доступные за последние 10 лет. Абонемент на все мероприятия чемпионата стоит от 100 до 250 рублей. Абонементы на отдельные дни (включая тренировки) — от 5 до 50 рублей.

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