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Банк ВТБ (Беларусь) провел конкурс красоты среди сотрудниц

08.01.2019 10:31 — Разное | Интерфакс  
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В интернет-конкурсе за звание «Мисс ВТБ 2018» соревновались 23 сотрудницы банка из головного офиса, а также региональных дирекций и дополнительных офисов со всей Беларуси. Согласно условиям проекта все участницы должны были вступить в  группы в социальных сетях и еженедельно выполнять специальные конкурсные задания. Определяли лучших сотрудники банка путем голосования. 

Банк ВТБ (Беларусь) провел конкурс красоты среди сотрудниц

Победительницей конкурса стала Маргарита Левандовская (г.Минск), звания "Мисс фото", а также титула "Первая вице Мисс" удостоена Надежда Куземко (г.Минск), второй вице Мисс стала Екатерина Ровба (г.Лида). 

Банк ВТБ (Беларусь) провел конкурс красоты среди сотрудниц

Главный приз конкурса – корону – победительница получила из рук Марии Василевич, "Мисс Беларусь 2018" и "Мисс мира Европа – 2018".

Банк ВТБ (Беларусь) провел конкурс красоты среди сотрудниц

 
Теги: Минск
 
 
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В интернет-конкурсе за звание «Мисс ВТБ 2018» соревновались 23 сотрудницы банка из головного офиса, а также региональных дирекций и дополнительных офисов со всей...
 
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