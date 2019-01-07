Банк ВТБ (Беларусь) провел конкурс красоты среди сотрудниц

В интернет-конкурсе за звание «Мисс ВТБ 2018» соревновались 23 сотрудницы банка из головного офиса, а также региональных дирекций и дополнительных офисов со всей Беларуси. Согласно условиям проекта все участницы должны были вступить в группы в социальных сетях и еженедельно выполнять специальные конкурсные задания. Определяли лучших сотрудники банка путем голосования.





Победительницей конкурса стала Маргарита Левандовская (г.Минск), звания "Мисс фото", а также титула "Первая вице Мисс" удостоена Надежда Куземко (г.Минск), второй вице Мисс стала Екатерина Ровба (г.Лида).





Главный приз конкурса – корону – победительница получила из рук Марии Василевич, "Мисс Беларусь 2018" и "Мисс мира Европа – 2018".



