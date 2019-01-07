Саснович выиграла у 10-й ракетки мира, Соболенко проиграла 8-й

Белоруска Александра Саснович одержала победу над 10-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной из России.



Матч проходил в Сиднее на престижном теннисном турнире категории "Премьер" с призовым фондом $823 тыс. Соперницы встречались в первом круге турнира, и Саснович была сильнее в двух сетах – 6:1, 6:4.

Отметим, что белоруска занимает 33-ю строчку в рейтинге WTA, а в основную сетку турнира в Сиднее пробилась сквозь сито квалификации.

Во втором круге турнира в Сиднее ей предстоит встретиться с Присциллой Хонн из Австралии.

А вот Арина Соболенко завершила свое выступление в Сиднее уже в первом круге. Первая ракетка Беларуси, несколько дней назад выигравшая турнир в Шэнчжэне, проиграла Петре Квитовой из Чехии (8) – 6:1, 7:5.

Оба матча прошли во вторник утром.