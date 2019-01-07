ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович выиграла у 10-й ракетки мира, Соболенко проиграла 8-й

08.01.2019 10:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Белоруска Александра Саснович одержала победу над 10-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной из России.

Саснович выиграла у 10-й ракетки мира, Соболенко проиграла 8-й
Матч проходил в Сиднее на престижном теннисном турнире категории "Премьер" с призовым фондом $823 тыс. Соперницы встречались в первом круге турнира, и Саснович была сильнее в двух сетах – 6:1, 6:4.

Отметим, что белоруска занимает 33-ю строчку в рейтинге WTA, а в основную сетку турнира в Сиднее пробилась сквозь сито квалификации.

Во втором круге турнира в Сиднее ей предстоит встретиться с Присциллой Хонн из Австралии.

А вот Арина Соболенко завершила свое выступление в Сиднее уже в первом круге. Первая ракетка Беларуси, несколько дней назад выигравшая турнир в Шэнчжэне, проиграла Петре Квитовой из Чехии (8) – 6:1, 7:5.

Оба матча прошли во вторник утром.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Александра Саснович одержала победу над 10-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной из России. Матч проходил в Сиднее на престижном теннисном турнире категории...
 
Новости дня
Новости разные
 
Любовь, грехи и забвение. Судьба главной актрисы «Весны на Заречной улице»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика