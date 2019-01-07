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Саснович выиграла у 10-й ракетки мира, Соболенко проиграла 8-й
Белоруска Александра Саснович одержала победу над 10-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной из России.
Отметим, что белоруска занимает 33-ю строчку в рейтинге WTA, а в основную сетку турнира в Сиднее пробилась сквозь сито квалификации.
Во втором круге турнира в Сиднее ей предстоит встретиться с Присциллой Хонн из Австралии.
А вот Арина Соболенко завершила свое выступление в Сиднее уже в первом круге. Первая ракетка Беларуси, несколько дней назад выигравшая турнир в Шэнчжэне, проиграла Петре Квитовой из Чехии (8) – 6:1, 7:5.
Оба матча прошли во вторник утром.
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Белоруска Александра Саснович одержала победу над 10-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной из России. Матч проходил в Сиднее на престижном теннисном турнире категории...
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